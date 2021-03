Leonardo: quante puntate, durata e quando finisce la serie tv

Leonardo: quante puntate, durata e quando finisce

Quante puntate sono previste per Leonardo, la serie tv in onda su Rai 1 dal 23 marzo 2021? Ve lo diciamo subito: in tutto verranno trasmesse quattro puntata da due episodi ciascuna (totale: otto episodi). La prima sarà trasmessa martedì 23 marzo 2021; l’ultima martedì 13 aprile 2021. Di seguito la programmazione completa della fiction di Rai 1 (attenzione, potrebbe variare):

Prima puntata (episodi 1 e 2): martedì 23 marzo 2021, ore 21,25

Seconda puntata (episodi 3 e 4): martedì 30 marzo 2021, ore 1,25

Terza puntata (episodi 5 e 6): martedì 6 aprile 2021, ore 21,25

Quarta puntata (episodi 7 e 8): martedì 13 aprile 2021, ore 21,25

Durata

Quanto dura (durata) ogni puntata della fiction Leonardo in onda su Rai 1? Ogni episodio ha una durata di 50 minuti. Essendo la puntata composta da due episodi, la durata totale è di circa 100 minuti (pubblicità escluse).

Streaming e tv

Abbiamo visto quante puntate sono previste per Leonardo, ma dove vedere la serie in diretta tv e live streaming? La fiction, come detto, va in onda dal 23 marzo 2021 alle ore 21,25 su Rai 1 (canale 1 o 501 – versione HD – del digitale terrestre). Non solo tv. Sarà possibile seguire la fiction anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere tutti i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay sarà possibile rivedere tutto grazie alla funzione on demand.

