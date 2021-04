Leonardo: cosa è successo nella seconda puntata, il riassunto

Cosa è successo nella seconda puntata di Leonardo, la fiction sul grande genio in onda su Rai 1? Nella seconda puntata della serie tv, andata in onda martedì scorso, Leonardo si trasferisce ufficialmente a Milano sotto gli Sforza. Ma il fascino suscitato in lui dalla famiglia ducale si tramuta con rapidità in un’altra cocente delusione. Ludovico Sforza, infatti, lo incarica di dedicarsi all’allestimento di alcune scene teatrali, e Leonardo non si sente capito. Tuttavia, proverà a trasformare anche questo compito nell’opportunità di dar sfogo al proprio estro. Intanto, le personalità che lo circondano non gli infondono affatto fiducia a causa di costumi ambigui e una moralità dubbia. Successivamente Ludovico Sforza lo incarica di onorare suo padre con una statua equestre, che per Leonardo assume la portata di una sfida con se stesso. Nel contempo conosce Gian Galeazzo Sforza, verso il quale prova un’inaspettata affinità di carattere, e si avvicina anche a un’anima disperata come Salai. Quest’ultimo è un giovane ladro che tuttavia lo affascina per le sue incredibili risorse. Infine, gli impegni lo incalzano, è arrivato il momento di completare i lavori commissionati. Sotto pressione, Leonardo continua a pensare a Caterina che tuttavia è rimasta in Toscana.

Streaming, diretta tv e repliche

Dove vedere Leonardo in diretta tv, live streaming e repliche? La fiction, come detto, va in onda dal 23 marzo 2021 alle ore 21,25 su Rai 1 (canale 1 o 501 – versione HD – del digitale terrestre). Non solo tv. Sarà possibile seguire la fiction anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere tutti i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay sarà possibile rivedere tutto grazie alla funzione on demand.

