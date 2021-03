A che ora inizia Leonardo: l’orario della messa in onda su Rai 1

A che ora inizia Leonardo, la serie tv in onda su Rai 1 dal 23 marzo 2021? Ve lo diciamo subito: la fiction verrà trasmessa a partire dalle ore 21,25 per quattro serate (otto episodi) che andranno in onda il 23 e 30 marzo, il 6 e il 13 aprile 2021. Di seguito la programmazione completa della fiction di Rai 1 (attenzione, potrebbe variare):

Prima puntata: martedì 23 marzo 2021

Seconda puntata: martedì 30 marzo 2021

Terza puntata: martedì 6 aprile 2021

Quarta puntata: martedì 13 aprile 2021

Durata

Quanto dura (durata) ogni puntata della fiction Leonardo? Ogni episodio ha una durata di 50 minuti. Essendo la puntata composta da due episodi, la durata totale è di circa 100 minuti.

Trama

Abbiamo visto a che ora inizia Leonardo, ma qual è la trama della serie tv in onda su Rai 1 e RaiPlay? La serie ha inizio con Leonardo poco più che ventenne; lavora come apprendista nella bottega di Andrea Del Verrocchio a Firenze, dove incontra Caterina Da Cremona che posa come modella. Ogni episodio si concentra su una delle opere di Leonardo, alcune radicate nella memoria collettiva, altre meno note al grande pubblico: non solo dipinti, ma anche invenzioni, macchine da guerra, grandi sculture in bronzo. In ogni episodio si svela la vicenda che si nasconde dietro ogni opera per raccontare il serrato dialogo che si stabilisce tra questa, la formazione intellettuale di un grande artista e la complessità di un uomo quale è stato Leonardo. Ogni episodio metterà in luce la relazione tra vita e opera d’arte, formazione intellettuale e complessità umana di un grande artista come Leonardo.

Potrebbero interessarti Cartabianca: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera 23 marzo su Rai 3 Leonardo: il cast (attori) completo della serie tv in onda su Rai 1 Leonardo: quante puntate, durata e quando finisce la serie tv