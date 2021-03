Left Behind – La profezia: trama, cast e streaming del film

Questa sera, lunedì 15 marzo 2021, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Left Behind – La profezia, film del 2014 diretto da Vic Armstrong. Il film, con protagonista Nicolas Cage, è l’adattamento cinematografico del romanzo Gli esclusi, primo dei sedici capitoli della serie fantastico-apocalittica Left Behind, scritta da Tim LaHaye e Jerry B. Jenkins dal 1995 al 2007, basata sulle profezie bibliche di Giovanni, Ezechiele e Daniele. Inoltre è il remake del film Prima dell’apocalisse del 2000. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Chloe torna a casa per fare una sorpresa al padre Rayford che compie gli anni ma questi, pilota di una compagnia aerea, decide di lavorare per stare insieme ad un’assistente di volo con la quale ha un flirt. Chloe allora si reca all’aeroporto per salutare il padre e per caso stringe amicizia con Buck, che sta per prendere lo stesso volo di Rayford. Durante il volo, e mentre Chloe è in compagnia del fratello più piccolo Raymie, milioni di persone in tutto il mondo scompaiono all’improvviso senza lasciare traccia. Scoppia il caos generale, i veicoli sbandano e molte persone si trasformano in criminali. Anche nell’aereo il primo ufficiale, una hostess e tanti altri passeggeri sono scomparsi. Tra gli scomparsi ci sono anche Raymie e la mamma, così che Chloe (pensando di aver perso anche suo padre in seguito ad uno schianto) valuta il suicidio. Fortunatamente però riesce a mettersi in contatto con Buck che è in cabina di pilotaggio con suo padre, e insieme si rendono conto che si è verificato il Rapimento della Chiesa descritto nella Bibbia, infatti tutte le persone scomparse sono o credenti o bambini.

Left Behind – La profezia: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Left Behind – La profezia, ma qual è il cast completo? Di seguito tutti gli attori con i rispettivi ruoli:

Nicolas Cage: Rayford Steele

Cassi Thomson: Chloe Steele

Chad Michael Murray: Buck Williams

Lea Thompson: Irene Steele

Nicky Whelan: Hattie Durham

Quinton Aaron: Simon

Jordin Sparks: Shasta Carvell

Martin Klebba: Melvin Weir

Lolo Jones: Lori

Lance E. Nichols: Pastore Bruce Barnes

Streaming e tv

Dove vedere Left Behind – La profezia in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 15 marzo 2021 – alle ore 21,20 su Rai 2. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma RaiPlay.it che permette di vedere tutti i programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

Potrebbero interessarti Chi è Paul Gascoigne, il concorrente dell’Isola dei Famosi 2021 Makari: la trama della prossima puntata, la seconda. Anticipazioni Chi è Roberto Ciufoli, il concorrente dell’Isola dei Famosi 2021