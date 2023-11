Lea – I nostri figli 2: il cast (attori) completo

Qual è il cast (attori) completo di Lea – I nostri figli 2, la seconda stagione della fortunata serie tv in onda la domenica sera su Rai 1 alle ore 21,20? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Anna Valle: Lea Castelli

Giorgio Pasotti: Marco Colomba

Mehmet Günsür: Arturo Minerva

Primo Reggiani: Pietro Verna

Daniela Morozzi: Rosa Nibbi

Manuela Ventura: Favilla Mancuso

Eleonora Giovanardi: Anna Galgano

Marina Crialesi: Olga Francesio

Rausy Giangarè: Michela Idiong

Gaia Insenga: Barbara Mosella

Francesco Meoni: Giancarlo Pesani

David Sebasti: Valerio Mosella

Jerry Mastrodomenico: Donato Nibbi

Sergio Pierattini: Eugenio Chiaravalle

Sebastiano Amodeo: Koljia Antonov

Rosa Barbolini: Viola Parisi

Cloe Günsür: Martina Minerva

Location

Abbiamo visto il cast (attori) di Lea – I nostri figli 2, ma dove è stata girata (location) la serie tv? La fiction è ambientata in Emilia Romagna, nella città di Ferrara per la precisione. Le riprese della seconda stagione sono state effettuate tra Ferrara e Roma da aprile a luglio 2023. Il Comune si è attivato affinché tutto si svolgesse senza problemi e senza creare disservizi, predisponendo le necessarie variazioni alla viabilità nelle vie Terranuova, Voltapaletto, Cavour, Previati e de Pisis per le sessioni di riprese.