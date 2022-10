Le verità nascoste: trama, cast, trailer e streaming del film su Sky Cinema

Le verità nascoste è il film in onda questa sera, martedì 11 ottobre 2022, su Sky Cinema Uno in prima serata dalle 21.15. Una pellicola del 2000 diretta da Robert Zemeckis, con protagonisti Michelle Pfeiffer e Harrison Ford: un avvincente thriller di stampo hitchcockiano. Di seguito la trama, il cast, il trailer e dove vedere in streaming Le verità nascoste.

Trama

Nel Vermont, in una bella casa sul lago, si trasferisce Norman Spencer (Harrison Ford), famoso scienziato e ricercatore universitario, e sua moglie Claire (Michelle Pfeiffer), violoncellista in pensione. Per la coppia ha inizio così una nuova fase della loro vita, poiché Caitlin, figliastra di Norman, li lascia per frequentare il college. Inoltre Claire, un anno prima, è stata coinvolta in un grave incidente automobilistico e soffre di vuoti di memoria e di attacchi di ansia: la nuova casa sembra quindi il posto giusto per vivere in serenità. Tutto procede tranquillamente, fino a quando Claire riferisce al marito di aver sentito voci e di aver visto nell’acqua sulle rive del lago il volto di una giovane. L’ansia della donna cresce quando associa questi inquietanti fatti all’improvvisa scomparsa della vicina di casa Mary, che le era sembrata, tempo prima, terrorizzata dal marito Warren. Clara comincia a credere che l’uomo l’abbia uccisa e che il fantasma di Mary la stia perseguitando, ma quando scopre che la vicina è viva e per nulla intimorita dal marito e gli eventi misteriosi continuano a manifestarsi, la donna entra nel panico. Norman è sempre più preoccupato per la salute mentale della moglie, tanto da consigliarle un terapista. Tuttavia lo scienziato dovrà ricredersi, perché la casa perfetta in cui vivono si trasformerà in un allucinante, inquietante e pericoloso luogo dove si susseguiranno colpi di scena, che vedranno i due coniugi alle prese con i loro scheletri nell’armadio, figure spettrali, sedute spiritiche, intenti a scoprire verità nascoste…

Le verità nascoste: il cast del film

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast del film Le verità nascoste? Tanti attori celebri come Harrison Ford, Michelle Pfeiffer, Diana Scarwid, Joe Morton, James Remar, Amber Valletta, Victoria Bidewell, Elliot Goretsky, Sloane Shelton, Katharine Towne, Micole Mercurio, Miranda Otto, Ray Baker, Tom Dahlgren, Wendy Crewson. Di seguito tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Michelle Pfeiffer: Claire Spencer

Harrison Ford: Norman Spencer

Diana Scarwid: Jody

Miranda Otto: Mary Feur

James Remar: Warren Feur

Joe Morton: dottor Drayton

Wendy Crewson: Elena

Amber Valletta: Madison Elizabeth Frank

Micole Mercurio: sig.ra Frank

Trailer

Di seguito il trailer ufficiale del film Le verità nascoste, in onda su Sky Cinema.

Streaming e tv

Dove vedere Le verità nascoste in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 11 ottobre 2022 – su Sky Cinema Uno (canale 301 di Sky) alle ore 21.15. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma riservata agli abbonati Sky, SkyGo. E ancora in qualsiasi momento on demand su Sky e in streaming su NOW.