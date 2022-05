Le regole della pazzia: trama, cast e streaming del film su Rai 2

Questa sera, sabato 28 maggio 2022, va in onda in prima serata su Rai 1 Le regole della pazzia, un film thriller uscito nel 2020 diretto da Jennifer Liao. La pellicola dura circa 87 minuti. Di seguito vediamo qual è la trama e chi fa parte del cast.

Trama

La trama del film ruota attorno a Barbara, una donna che nella vita ha un unico, grande desiderio, quello di diventare nonna. Suo figlio Ethan non è mai parso entusiasta all’idea di accontentarla finché un giorno incontra Kendall. Quest’ultima è mamma di due bambini e ha affrontato un divorzio, per cui libera di frequentare chi vuole. Quando però scopre che Ethan ha una madre piuttosto invadente, non è più così convinta di voler procedere. In un primo momento, quando Ethan spiega a sua madre di aver trovato una donna che ama, ma che ha già due figli a carico, l’istinto materno prende il sopravvento e, felicissima di poter avverare il proprio desiderio, Barbara fa in modo di essere spesso presente nella vita dei nipotini acquisiti. Fin troppo presente, al punto da diventare ossessionata. Kendall a quel punto comprende che è stato superato un confine sottile e ha paura per la propria incolumità. Per cui deve giocare d’astuzia e battere la suocera al suo stesso gioco pur di salvare i suoi bambini.

Le regole della pazzia: il cast del film

In lingua originale, Le regole della pazzia si intitola Granma Dearest e nel ruolo della nonna ossessionata spicca Wendie Malick. Kendall invece ha le fattezze di Amanda Righetti. A completare il cast ci sono anche Josh Ventura e Dave Baez.

Streaming e TV

Dove vedere Le regole della pazzia in streaming e TV? Il film va in onda sabato 28 maggio 2022 in prima serata, dalle ore 21:20, in prima serata su Rai 2. Chi è interessato a seguire la diretta televisiva può sintonizzarsi sul tasto 2 del telecomando oppure al tasto 502 per la versione HD. Se vi interessa seguire il film in streaming potete accedere a RaiPlay.