Le ragazze: le anticipazioni, ospiti e storie della puntata del 13 agosto 2023 su Rai 3

Torna in prima serata su Rai 3 Le ragazze, il programma condotto da Francesca Fialdini. Nuove storie sono raccontate da donne di diverse generazioni che ripercorrono le tappe più significative della loro esistenza. Sullo sfondo, c’è la storia del nostro Paese, dagli anni ’40 a oggi. Ogni epoca rivive attraverso il prezioso repertorio delle Teche Rai e una colonna sonora costruita appositamente per ciascun decennio. Di seguito le anticipazioni della puntata di oggi, 13 agosto 2023.

Anticipazioni e storie

Teresa Vergalli, staffetta partigiana in Emilia durante la Seconda Guerra Mondiale, racconta la sua esperienza di ragazza degli anni ’40. Negli anni seguenti è stata impegnata nelle organizzazioni femminili (Unione Donne Italiane e altro) e nella lotta politica fino alla scrroelta di dedicarsi all’insegnamento. Segue il racconto intrecciato di due ragazze degli anni Sessanta. L’eclettica Stefania Casini, attrice, giornalista e regista e la ginecologa Maria Pia Mani, che da studentessa nel 1973, in una Napoli stravolta dall’irruento scoppio dell’epidemia di colera, si è impegnata in prima persona nella somministrazione dei vaccini.

Dopo di loro ci saranno le storie di due ragazze degli anni Ottanta: la prima è Milena Bertolini, calciatrice e allenatrice, anche della nazionale femminile italiana. Da sempre impegnata nella battaglia per abbattere i pregiudizi sul calcio femminile, ai Mondiali del 2019 è riuscita in una doppia impresa: portare la squadra fino ai quarti di finale e conquistare il riconoscimento mediatico, istituzionale e politico che il calcio femminile italiano attendeva da anni.

La seconda è Elisabetta Lachina, la cui giovinezza è stata spezzata la sera del 27 giugno 1980: i suoi genitori, Giuseppe Lachina e Giulia Reina, persero la vita nella strage di Ustica insieme agli altri 79 passeggeri del DC-9 Itavia. Da allora Elisabetta non ha mai smesso di mantenere vivo il loro ricordo e di chiedere giustizia. In chiusura ci sarà la ragazza del nuovo millennio Diletta Bellotti, attivista romana che nell’estate 2019 ha realizzato la campagna #pomodorirossosangue contro lo sfruttamento dei braccianti agricoli del meridione.

Streaming e tv

