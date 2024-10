Le ragazze: anticipazioni, ospiti e streaming oggi, 22 ottobre

Questa sera, martedì 22 ottobre 2024, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Le ragazze, programma condotto da Francesca Fialdini. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni

Ad aprire la puntata sarà la storia di una decana, di una ragazza degli anni Quaranta: la cardiologa Rosetta Martinez ha dedicato la sua vita alla medicina, ai suoi pazienti e anche all’insegnamento. Lei è stata una delle prime donne a laurearsi in cardiologia in Italia. Nata a Marsala nel 1928 in una famiglia borghese, è stata spinta fin da bambina dalla grande fede che aveva ad aiutare chi era meno fortunata di lei. Per seguire il suo sogno di diventare medico missionario in Africa, si è iscritta alla facoltà di Medicina a Palermo. Dopo la laurea si è trasferita a Roma, all’inizio degli anni Cinquanta, conquistando la stima del professor Luigi Condorelli, uno dei luminari della cardiologia italiana, diventando sua assistente. A Palermo ha conseguito la specializzazione in cardiologia, iniziando a lavorare in corsia. Ha curato anche il Principe Giuseppe Tomasi di Lampedusa, che proprio in ospedale ha scritto il suo romanzo, Il Gattopardo.

Rosetta Martinez ha sposato il collega Marcello Martelli da cui ha avuto dei figli. Ritornata a Roma, è diventata docente in malattie cardiovascolari all’Università La Sapienza. Nel 1978 è riuscita finalmente a fare una missione in Africa, una delle esperienze più importanti della sua vita.

Francesca Fialdini, nella puntata de Le ragazze, in onda questa sera in prima serata su Rai 3, avrà modo di raccontare anche la storia della scrittrice Sveva Casati Modignani, pseudonimo di Bice Cairati: in più di 40 anni di carriera ha regalato alle sue lettrici tantissimi capolavori di letteratura rosa. A seguire ci saranno anche le storie di Giovanna Nocetti, cantante e volto televisivo degli anni Settanta in Rai e Mediaset, e di Rosanna Marani, la prima donna giornalista a scrivere sulla Gazzetta dello Sport.

Streaming e tv

Dove vedere Le ragazze in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera – martedì 22 ottobre 2024 – alle ore 21,20 su Rai 3. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.