Le parole: le anticipazioni sulla puntata di oggi, 30 aprile Rai 3

Stasera, sabato 30 aprile 2022, alle ore 20,20 su Rai 3 va in onda Le parole, programma condotto ogni settimana dal giornalista del Corriere della Sera Massimo Granellini. Come da tradizione il programma racconta fatti di costume, cronaca e attualità, utilizzando delle particolari parole, che vengono di norma spiegate e raccontate dai vari ospiti di puntata. Ogni appuntamento si conclude con la Buonasera, il racconto e la riflessione su un fatto di attualità della settimana che Gramellini offre ai telespettatori, accompagnato dalla musica di Experience, composizione di Ludovico Einaudi. In ogni puntata sono presenti ospiti che, attraverso una parola, raccontano un particolare accadimento della settimana. Non mancano talvolta ospitate di tipo promozionale, inserite però sempre all’interno della cornice precedentemente descritta.

Anticipazioni

Con Gramellini ci saranno Gad Lerner, l’imprenditore Guido Maria Brera, autore del libro “Dimmi cosa vedi tu da lì”, il segretario generale della CGIL Maurizio Landini, protagonista dell’angolo della Posta, e l’immunologa Antonella Viola che, in occasione delle nuove disposizioni sulle norme anti-contagio, racconterà la storia recente dell’oggetto simbolo della pandemia: le mascherine.

Tra gli ospiti in studio anche la giovane scrittrice Sabrina Efionayi, autrice del libro “Addio, a domani” nel quale racconta la sua storia: dal rapporto con le sue due madri, quella biologica e quella adottiva a quello con le sue due identità, quella italiana e quella nigeriana. Nell’anteprima de “Le Parole” Roberto Vecchioni, commentando la recente proposta di legge sulla possibilità di adottare anche il cognome della madre, coglierà l’occasione per compiere un breve excursus sulla storia dei cognomi per poi continuare a “giocare con le parole” in compagnia di Luca Barbarossa.

Veronica Pivetti sarà protagonista di un nuovo intervento dedicato ad una particolare vicenda di attualità, mentre il giovane critico d’arte Jacopo Veneziani svelerà alcuni degli sfondi più particolari delle opere d’arte prendendo spunto dalla notizia secondo la quale il paesaggio che fa da sfondo a La Gioconda di Leonardo possa essere quello della campagna di Bobbio, un piccolo comune in provincia di Piacenza. Saverio Raimondo e la sua feroce ironia troveranno sfogo nell’imperdibile “agenda” di previsioni sul futuro del nostro Paese. Come di consueto in chiusura di puntata “Buonasera”, il monologo di Massimo Gramellini ispirato dai fatti di cronaca.

Streaming e tv

Dove vedere Le parole in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda su Rai 3 a partire dalle ore 20,20. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma RaiPlay.it.