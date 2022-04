Le parole: le anticipazioni sulla puntata di oggi, 23 aprile Rai 3

Stasera, sabato 23 aprile 2022, alle ore 20,20 su Rai 3 va in onda Le parole, programma condotto ogni settimana dal giornalista del Corriere della Sera Massimo Granellini. Come da tradizione il programma racconta fatti di costume, cronaca e attualità, utilizzando delle particolari parole, che vengono di norma spiegate e raccontate dai vari ospiti di puntata. Ogni appuntamento si conclude con la Buonasera, il racconto e la riflessione su un fatto di attualità della settimana che Gramellini offre ai telespettatori, accompagnato dalla musica di Experience, composizione di Ludovico Einaudi. In ogni puntata sono presenti ospiti che, attraverso una parola, raccontano un particolare accadimento della settimana. Non mancano talvolta ospitate di tipo promozionale, inserite però sempre all’interno della cornice precedentemente descritta.

Anticipazioni

Saranno ospiti il cofondatore di Chora Media Mario Calabresi, Pietro Sermonti, protagonista di Bangla – La Serie disponibile su RaiPlay e in onda su Rai 3, lo psicoterapeuta Alberto Pellai che farà luce sull’abitudine, sempre più diffusa tra i giovani, di sfidarsi sui social attraverso “challenge” spesso violente, Lodo Guenzi e Rosy Bindi, protagonista dell’angolo della Posta. Nell’anteprima de Le Parole Roberto Vecchioni commenterà la nuova regola voluta dai presidi delle scuole romane che prevede il divieto di avviare chat tra insegnanti e genitori, per poi continuare a “giocare con le parole” in compagnia di Giorgio Zanchini, conduttore di Quante Storie. Veronica Pivetti dedicherà il suo intervento alla vicenda del gruppo di disabili costretti a scendere al treno perché i posti da loro prenotati erano occupati, mentre il giovane critico d’arte Jacopo Veneziani, prendendo spunto dal francobollo emesso dalle poste ucraine raffigurante un soldato che insulta il popolo invasore, racconterà l’evoluzione dell’arte nei francobolli. Come di consueto in chiusura di puntata la “Buonasera”, il monologo di Massimo Gramellini ispirato dai fatti di cronaca.

Streaming e tv

Dove vedere Le parole in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda su Rai 3 a partire dalle ore 20,20. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma RaiPlay.it.