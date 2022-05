Le parole: le anticipazioni sulla puntata di oggi, 21 maggio Rai 3

Stasera, sabato 21 maggio 2022, alle ore 20,20 su Rai 3 va in onda Le parole, programma condotto ogni settimana dal giornalista del Corriere della Sera Massimo Granellini. Come da tradizione il programma racconta fatti di costume, cronaca e attualità, utilizzando delle particolari parole, che vengono di norma spiegate e raccontate dai vari ospiti di puntata. Ogni appuntamento si conclude con la Buonasera, il racconto e la riflessione su un fatto di attualità della settimana che Gramellini offre ai telespettatori, accompagnato dalla musica di Experience, composizione di Ludovico Einaudi. In ogni puntata sono presenti ospiti che, attraverso una parola, raccontano un particolare accadimento della settimana. Non mancano talvolta ospitate di tipo promozionale, inserite però sempre all’interno della cornice precedentemente descritta.

Anticipazioni

Nel collaudato alternarsi di ospiti noti e non, ci saranno il direttore de ilfattoquotidiano.it Peter Gomez, la giornalista del Corriere della Sera Giusy Fasano, autrice del libro Ogni giorno 3. Ricordi di vite perdute sul lavoro, Mario Tozzi al via con la nuova stagione di Sapiens in partenza al termine della puntata, Ermal Meta autore del libro Domani e per sempre, Lodo Guenzi e l’immunologa Antonella Viola. Nell’anteprima de Le Parole Roberto Vecchioni, celebrerà il cinquantesimo anniversario dell’uscita de La donna della Domenica, romanzo che narra dell’indagine del commissario Santamaria sull’omicidio dell’architetto Garrone.

Il Professore continuerà poi a “giocare con le parole” in compagnia di Veronica Pivetti e Daria Bignardi collegate dal Salone del Libro di Torino. Nel corso della puntata sarà collegata anche Maria Falcone, sorella di Giovanni Falcone, autrice del libro L’eredità di un Giudice e Pierfrancesco Diliberto in arte Pif ideatore e voce narrante di NoMa, la prima app divulgativa sulla storia dell’antimafia, creata insieme all’associazione Sulle nostre gambe.

Jacopo Veneziani, prendendo spunto dalla notizia dell’ordinanza del tribunale di Firenze che impone agli Studi d’arte Cave Michelangelo di Carrara di cancellare dalle proprie pagine tutte le foto che ritraggono il capolavoro del Buonarroti perché “sviliscono l’immagine del bene culturale” mostrerà alcuni usi “poco istituzionali” del capolavoro di Michelangelo nelle pubblicità. Come di consueto in chiusura di puntata la “Buonasera”, il monologo di Massimo Gramellini ispirato dai fatti di cronaca.

Streaming e tv

Dove vedere Le parole in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda su Rai 3 a partire dalle ore 20,20. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma RaiPlay.it.