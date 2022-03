Le parole della settimana: le anticipazioni sulla puntata di oggi, 26 marzo

Stasera, sabato 26 marzo 2022, alle ore 20,20 su Rai 3 va in onda Le parole della settimana, programma condotto ogni settimana dal giornalista del Corriere della Sera Massimo Granellini. Come da tradizione il programma racconta fatti di costume, cronaca e attualità, utilizzando delle particolari parole, che vengono di norma spiegate e raccontate dai vari ospiti di puntata. Ogni appuntamento si conclude con la Buonasera, il racconto e la riflessione su un fatto di attualità della settimana che Gramellini offre ai telespettatori, accompagnato dalla musica di Experience, composizione di Ludovico Einaudi. In ogni puntata sono presenti ospiti che, attraverso una parola, raccontano un particolare accadimento della settimana. Non mancano talvolta ospitate di tipo promozionale, inserite però sempre all’interno della cornice precedentemente descritta.

Anticipazioni

Emmanuel Carrère, uno dei maggiori scrittori contemporanei, in Italia per l’anteprima del suo film “Tra due mondi” che il 30 marzo aprirà a Roma la XII edizione del festival dedicato al cinema francese “Rendez-vous”, sarà intervistato in esclusiva da Massimo Gramellini. Tornato in queste settimane a raccontare la Russia con “Diario da Mosca” – nel quale ha raccolto i pensieri e le paure sussurrate clandestinamente dai cittadini di un paese in cui il dissenso apre le porte del carcere – Carrère parlerà del film “Tra due mondi”, della guerra in Ucraina e di tanti altri temi di attualità.

E ancora, interverranno lo storico corrispondente di Repubblica dagli Usa Federico Rampini; Tommaso Labate, notista politico del Corriere della Sera; Cecilia Sala, la prima inviata di podcast al mondo con Stories, realizzato per Chora Media, collegata in diretta da Odessa,; Giorgia Cardinaletti, giornalista e conduttrice del Tg1, e l’immunologa Antonella Viola.

Nell’anteprima de “Le Parole” Roberto Vecchioni, dopo aver affrontato il tema della censura fortemente presente in Russia, proseguirà la sfida enigmistica del sabato sera in compagnia di Mario Tozzi. Jacopo Veneziani proseguirà il suo viaggio nell’arte raccontando delle numerose mostre che lo zar russo Vladimir Putin ha promosso e commissionato in suo onore, mentre Saverio Raimondo continuerà con la sua spassosa “agenda” di previsioni sul futuro del nostro Paese. Come di consueto, in chiusura di puntata, la “Buonasera”, il monologo di Massimo Gramellini ispirato dai fatti di cronaca.

Streaming e tv

Dove vedere Le parole della settimana in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda su Rai 3 a partire dalle ore 20,20. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma RaiPlay.it.