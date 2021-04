Le parole della settimana: anticipazioni e ospiti di oggi, 24 aprile

Questa sera, sabato 24 aprile 2021, Massimo Gramellini conduce una nuova puntata de Le Parole della Settimana in onda su Rai 3 a partire dalle ore 20,20. Nel collaudato alternarsi di ospiti noti e non, saranno in studio Francesca Michielin con il suo nuovo album “Chiamami per nome”, Gad Lerner, autore del libro “Noi ragazzi della Libertà – i partigiani raccontano” realizzato in collaborazione con l’ANPI, Corrado Augias e l’immunologa Antonella Viola per gli ultimi aggiornamenti sull’evoluzione della pandemia e della vaccinazione. In apertura di puntata Roberto Vecchioni dedicherà il suo racconto ad alcune tra le più suggestive formazioni rocciose, le stalattiti e le stalagmiti, per poi continuare attraverso nuovi rompicapo la sfida enigmistica con Massimo Gramellini in compagnia di Mario Tozzi, conduttore di Sapiens. Nel suo monologo Veronica Pivetti racconterà invece la storia di Michele Dal Forno, il giovane rider sfregiato per difendere una ragazza.

Tra gli ospiti de Le parole della settimana di oggi anche Alice Merlo, la ventisettenne genovese che è stata inondata di insulti sui social per aver prestato il volto ad una campagna per difendere l’importanza della pillola abortiva. Oltre a Saverio Raimondo, che tornerà a raccontare l’attualità con la sua satira tagliente, anche il giovane critico d’arte Jacopo Veneziani che, prendendo spunto dal video realizzato nel cielo di Shanghai con 1500 droni che hanno formato un gigantesco QR code, parlerà di codici e scritte cifrate nella storia dell’arte. Le Parole della Settimana, poi, continuerà a dare spazio anche a storie straordinarie di vita quotidiana, da sempre il motore trainante del programma, raccontate dalla diretta voce di chi le ha vissute in prima persona, cittadini comuni che hanno saputo distinguersi per capacità, generosità o professionalità. Come di consueto in chiusura di puntata la “Buonasera”, il monologo di Massimo Gramellini ispirato dai fatti di cronaca.

Streaming e tv

Dove vedere Le parole della settimana in diretta tv e live streaming? Il programma va in onda oggi – 24 aprile 2021 – in chiaro, gratis, su Rai 3 alle ore 20,20. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

Potrebbero interessarti Sapiens – un solo pianeta: le anticipazioni sulla puntata di oggi, 24 aprile Don Camillo monsignore… ma non troppo: tutto quello che c’è da sapere sul film Dragon Trainer: tutto quello che c’è da sapere sul film