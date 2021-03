Le parole della settimana: anticipazioni e ospiti di oggi, 20 marzo

Questa sera, sabato 20 marzo 2021, Massimo Gramellini conduce la 22esima puntata de Le Parole della Settimana in onda su Rai 3 a partire dalle ore 20,20. Nel collaudato alternarsi di ospiti noti e non, parteciperanno Michela Murgia autrice del libro “Stai zitta – E altre nove frasi che non vogliamo sentire più” incentrato sull’emancipazione femminile, Alessio Boni autore del libro “Mordere la nebbia” dedicato al figlio Lorenzo e Guido Maria Brera autore del romanzo “Candido”.

Nel corso della puntata sarà ospite anche Corrado Augias che tornerà da domani su Rai3 con la nuova stagione di “Città segrete” e l’immunologa Antonella Viola per gli ultimi aggiornamenti sull’evoluzione della pandemia e della vaccinazione.

In apertura di puntata Roberto Vecchioni, racconterà l’etimologia della parola “primavera”, ormai alle porte, nonché la nascita del concetto di stagioni nel mito greco, per poi continuare in compagnia di Luca Barbarossa la sfida enigmistica con Massimo Gramellini attraverso nuovi rompicapo. Veronica Pivetti sarà protagonista di un monologo semiserio, come nel suo stile, dedicato ai diversi canoni di bellezza nei vari Paesi del Mondo, dimostrato dall’esperimento recentemente diventato virale grazie ad un video in cui 20 esperti grafici ritoccano la foto di una modella adattandola ai canoni estetici dei propri Paesi. Oltre a Saverio Raimondo che tornerà a raccontare l’attualità politica attraverso la stravagante rubrica sugli “oggetti della settimana”, si ritroverà anche il giovane critico d’arte Jacopo Veneziani che ispirandosi alla foto Camilla Moccia, la ristoratrice soggetto di uno scatto emblematico dello sconforto per il nuovo passaggio in zona rossa della regione Lazio, racconterà l’espressione della disperazione nella storia dell’arte. Le Parole della Settimana continuerà a dare spazio anche a storie straordinarie di vita quotidiana, da sempre il motore trainante del programma, raccontate dalla diretta voce di chi le ha vissute in prima persona, cittadini comuni che hanno saputo distinguersi per capacità, generosità o professionalità. Come di consueto in chiusura di puntata la “Buonasera”, il monologo di Massimo Gramellini ispirato dai fatti di cronaca.

Dove vedere Le parole della settimana in diretta tv e live streaming? Il programma va in onda oggi – 20 marzo 2021 – in chiaro, gratis, su Rai 3 alle ore 20,20. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

