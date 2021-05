Le parole della settimana: anticipazioni e ospiti di oggi, 15 maggio

Questa sera, sabato 15 maggio 2021, Massimo Gramellini conduce una nuova puntata de Le Parole della Settimana in onda su Rai 3 a partire dalle ore 20,20. Nel collaudato alternarsi di ospiti noti e non, sarà in studio Alberto Angela, autore del libro “L’inferno su Roma”, secondo volume della trilogia dedicata all’incendio che devastò Roma il 18 luglio del 64 d.C. Massimo Gramellini intervisterà, poi, Lodo Guenzi, cantautore, leader della band Lo Stato Sociale, al debutto come attore nel film EST (Dittatura Last Minute). Tra gli ospiti della puntata di oggi anche Michele Serra, l’immunologa Antonella Viola per gli ultimi aggiornamenti sull’evoluzione della pandemia e della vaccinazione, la mamma di Virginia, la ragazza alla quale, per errore, sono state somministrate quattro dosi in una sola iniezione del vaccino anti-Covid.

In apertura di puntata de Le parole della settimana Roberto Vecchioni racconterà la vera storia di Zio Paperone per proseguire, poi, attraverso nuovi rompicapo da lui inventati, la sfida enigmistica del sabato sera, stavolta in compagnia di Mara Venier. Veronica Pivetti dedicherà il suo monologo ai papà, ispirata dal commovente intervento di Emma Torre, figlia di Mattia, autore e sceneggiatore tra i più apprezzati degli ultimi anni, scomparso prematuramente nel 2019, vincitore postumo del David di Donatello per la sceneggiatura del film “Figli”. Oltre a Saverio Raimondo, che tornerà a raccontare l’attualità con la sua satira tagliente, anche il giovane critico d’arte Jacopo Veneziani che, prendendo spunto dalla notizia delle nozze tra l’alpinista Reinhold Messner e la manager lussemburghese Diane Schumacher, farà un breve excursus sui matrimoni nella storia dell’arte. Le Parole della Settimana continuerà a dare spazio anche a storie straordinarie di vita quotidiana, da sempre il motore trainante del programma, raccontate dalla diretta voce di chi le ha vissute in prima persona, cittadini comuni che hanno saputo distinguersi per capacità, generosità o professionalità. Come di consueto in chiusura di puntata la “Buonasera”, il monologo di Massimo Gramellini ispirato dai fatti di cronaca.

Streaming e tv

Dove vedere Le parole della settimana in diretta tv e live streaming? Il programma va in onda oggi – 15 maggio 2021 – in chiaro, gratis, su Rai 3 alle ore 20,20. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.