Le indagini di Lolita Lobosco: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata (replica)

Stasera, venerdì 16 settembre 2022, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda in replica la seconda puntata de Le indagini di Lolita Lobosco, la serie tv in quattro puntate liberamente tratta dai romanzi di Gabriella Genisi e ambientata a Bari, Fasano, Polignano a Mare, Monopoli e Putignano. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nella seconda puntata della serie tv vedremo la protagonista, Lolita, che non fa in tempo a varcare la soglia della questura che viene coinvolta nelle indagini sull’omicidio di una donna bellissima scomparsa da casa da più di una settimana: Bianca Empoli. La donna è un’affermata musicista, una suonatrice d’arpa che all’insaputa del marito, Vito Loconsole, ha affittato un appartamento per studiare e preparare i propri concerti da solista. Ed è proprio lì che il suo cadavere è stato ritrovato dai vicini di casa. Sembrerebbe un’ordinaria storia di tradimento, culminata con l’omicidio della moglie da parte del marito geloso, ma Vito Loconsole ha un alibi di ferro ed è sicuramente estraneo all’omicidio: la sua unica colpa è di aver trascurato Bianca per dedicarsi alla sua professione di antiquario. Così Lolita, stando alla trama della seconda puntata de Le indagini di Lolita Lobosco, cercando con determinazione il colpevole, si trova a scavare nella vita di Bianca, sua coetanea, e a confrontarsi con le scelte inusuali della donna. La sua morte le appare l’amaro epilogo di una vita tanto premiata dal successo quanto segnata dalla solitudine. E la scoperta della verità sarà ancora più amara per la nostra bellissima poliziotta.

Le indagini di Lolita Lobosco: il cast della fiction

Abbiamo visto la trama della seconda puntata de Le indagini di Lolita Lobosco in replica oggi, ma qual è il cast completo della fiction con Luisa Ranieri? Ecco l’elenco completo:

Luisa Ranieri interpreta Lolita Lobosco;

Lunetta Savino interpreta Nunzia Lobosco;

Bianca Nappi interpreta Marietta;

Filippo Scicchitano interpreta Danilo Martini;

Ninni Bruschetta interpreta il questore Jacovella;

Giovanni Ludeno interpreta Antonio Forte;

Jacopo Cullin interpreta Lello Esposito;

Giulia Fiume interpreta Carmela Lobosco;

Francesco De Vito interpreta il Prof. Introna;

Corrado Nuzzo interpreta Tonio;

Aldo Ottobrino interpreta Petresine;

Michael Schermi interpreta Ciro Lorusso;

Gina Amarante interpreta Angela Capua;

Camilla Diana interpreta Caterina;

Susy Del Giudice interpreta Vincenzina;

Maurizio Donadoni interpreta Trifone;

Paolo Briguglia interpreta Stefano Morelli.

Streaming e diretta tv

Dove vedere la replica della seconda puntata de Le indagini di Lolita Lobosco in diretta tv e live streaming? La fiction, come detto, va in onda oggi, venerdì 16 settembre 2022, alle ore 21,25 su Rai 1 (canale 1 o 501 – versione HD – del digitale terrestre). Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita (bisogna registrarsi) RaiPlay.it. Sempre su RaiPlay sarà possibile recuperare le varie puntate (dopo la messa in onda in chiaro) grazie alla funzione on demand.