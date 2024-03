Le indagini di Lolita Lobosco 3: dove eravamo rimasti, il finale della seconda stagione

Come è finita la seconda stagione de Le indagini di Lolita Lobosco che stasera va in onda su Rai 1 con la terza stagione (3)? Nel finale della scorsa stagione Lolita ha dovuto affrontare giorni complicati, perdendo il suo amato Danilo e trovando conforto in Angelo. Nel mezzo di indagini sempre più intricate, Lolita si è trovata di fronte a una sconvolgente verità sulla morte del padre, scoprendo che Angelo, l’uomo a cui aveva aperto il suo cuore, era coinvolto nella sua tragica fine. Un finale che ha lasciato il pubblico senza fiato, creando un’attesa palpabile per la terza stagione, nella quale Lolita sarà alle prese con nuovi casi intricati, ma il pubblico potrà seguire anche le nuove peripezie sentimentali della protagonista, che nell’arco dei nuovi episodi sarà intrigata da un nuovo personaggio, Leon (interpretato da Daniele Pecci), un affascinante vedovo che catturerà la sua attenzione.

Trama

Abbiamo visto dove eravamo rimasti (il finale di stagione) con Le indagini di Lolita Lobosco, ma qual è la trama della terza stagione (3)? Un incontro inaspettato tenterà di scuotere le convinzioni di Lolita sull’amore. Dopo i recenti fallimenti sentimentali, per il vicequestore è un periodo di importanti cambiamenti. Per lei e per chi la circonda. Nunzia (Lunetta Savino) e Carmela (Giulia Lobosco) decidono di lasciare la casa di una vita per intraprendere una nuova avventura: aprire un agriturismo insieme a Trifone (Maurizio Donadoni).