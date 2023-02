Le indagini di Lolita Lobosco 3 si farà? Le anticipazioni sulla terza stagione

Le indagini di Lolita Lobosco 3 si farà? I tantissimi fan della serie tv con protagonista Luisa Ranieri se lo stanno chiedendo. Ve lo diciamo subito: la risposta è sì, ci sarà una terza stagione. Il perché è facile intuirlo visto il grandissimo successo di ascolti avuto dalle prime due stagioni. Al momento non si hanno notizie o anticipazioni sulla prossima stagione dato che è in fase di scrittura.

Cast

Ma qual è il cast completo della fiction Le indagini di Lolita Lobosco? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Luisa Ranieri: Lolita Lobosco

Filippo Scicchitano: Danilo Martini

Giovanni Ludeno: Antonio Forte

Jacopo Cullin: Lello Esposito

Bianca Nappi: Marietta

Giulia Fiume: Carmela Lobosco

Camilla Diana: Caterina

Claudia Lerro: Porzia

Donata Frisini: Santa

Francesco De Vuto: Prof. Introna

Aldo Ottobrino: Petresine

Nicoletta Di Bisceglie: Lolita a 18 anni

Vincenzo De Michele: agente Scivittaro

Gian Piero Rotoli: agente Silente

Giovanni Trobetta: agente Calopresti

Maurizio Donadoni: Trifone

Nunzia Schiano: Andreina

Ninni Bruschetta: Questore Jacovella

Mario Sgueglia: Angelo

Lunetta Savino: Nunzia Lobosco

STREAMING E TV

Abbiamo visto se ci sarà una terza (3) stagione de Le indagini di Lolita Lobosco, ma dove vedere o rivedere la serie in diretta tv e live streaming? La fiction, come detto, va in onda la domenica sera alle ore 21,25 su Rai 1. Sarà possibile seguirla in live streaming o ondemand tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.