Le Iene Show oggi 26 maggio 2020: anticipazioni, servizi e scherzo

Questa sera, martedì 26 maggio 2020, su Italia 1 (ore 21,20) tornano Le Iene con il loro show in una versione totalmente rivisitata. Il programma, in prima serata, vedrà la conduzione del trio femminile composto da Nina Palmieri, Roberta Rei e Veronica Ruggeri. Ma vediamo tutte le anticipazioni, i servizi e lo scherzo della puntata in onda oggi, 26 maggio.

Anticipazioni

Come sempre grande attesa per lo scherzo di questa puntata: la vittima di stasera è Jo Squillo, la showgirl che durante la quarantena ha fatto ballare tutti con i suoi manichini grazie alle sue dirette su Instagram. Nello scherzo de Le Iene, Jo penserà che un importante brand di moda l’abbia scelta per promuovere il suo marchio. Una volta arrivato al negozio, però, scoprirà che il proprietario ha un debole per i manichini.

Tra i servizi più seri, da non perdere quello di Veronica Ruggeri che si è occupata del tema della violenza sulle donne durante la quarantena, quando scappare dal proprio carnefice era spesso impossibile: verrà intervistata anche la ministra per le Pari Opportunità Elena Bonetti. Nel servizio la Iena ha cercato di rintracciare la donna protagonista di un video pubblicato in rete e diventato virale, nel quale la protagonista si trovava sul balcone di casa a suonare il flauto quando viene picchiata dal marito.

Silvio Schembri incontra Mario De Michele, il giornalista della provincia di Caserta, ex direttore del quotidiano online “Campanianotizie”, indagato dalla DDA di Napoli per aver sparato contro la sua abitazione lo scorso 4 maggio, fingendo che si trattasse di una intimidazione. Il giornalista parla per la prima volta dopo la notifica dell’avviso di garanzia, spiegando le ragioni che lo hanno portato a fare quel gesto e rivela altri particolari inquietanti, relativi sia alla “finta intimidazione” che a un altro episodio finora sconosciuto.

Secondo le anticipazioni de Le Iene di oggi, 26 maggio 2020, su Italia 1 grande attesa per il servizio che riguarda il presidente della Lazio Claudio Lotito e un presunto pagamento in nero di parte dello stipendio del calciatore Mauro Zarate. Nina Palmieri racconta la vicenda di Dario Musso, il ragazzo di 33 anni di Ravanusa (Agrigento) che lo scorso 2 maggio ha subito un TSO per aver sostenuto l’inesistenza della pandemia. Giulia Innocenzi racconterà il caso di dieci tigri partite da Latina e destinate in Russia a uno zoo in Daghestan, peccato che all’indirizzo di destinazione c’era un negozio di liquori e il viaggio delle tigri sia stato a dir poco impossibile, finite vittima di un traffico illegale di animali selvatici. Alessandro Di Sarno invece ha incontrato tre donne che vivono sotto un ponte a Milano. Le Iene vanno in onda questa sera dalle 21.20 su Italia 1.

Potrebbero interessarti Fuori dal coro: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, martedì 26 maggio 2020 Commissario Montalbano, la trama dell’episodio Come voleva la prassi Come voleva la prassi: il cast dell’episodio de Il Commissario Montalbano