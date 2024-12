Le Iene Show: anticipazioni, servizi, scherzi, interviste e streaming oggi, 8 dicembre

Questa sera, domenica 8 dicembre 2024, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Le Iene Show, storico programma di Mediaset condotto quest’anno da Veronica Gentili. Ad accompagnarla sul palco anche la presenza comica di Max Angioni, Eleazaro Rossi e Nathan Kiboba. Ma vediamo le anticipazioni e i servizi della puntata di stasera, 8 dicembre.

Anticipazioni

La puntata di oggi del programma “Le Iene”, condotto da Veronica Gentili e Max Angioni, avrà come ospiti in studio l’attrice Anna Ferzetti e l’attore Lorenzo Richelmy e racconterà gli ultimi sviluppi del caso di Ramy Elgaml, il giovane morto durante un inseguimento con i Carabinieri a Milano; approfondirà la storia della top model Bianca Balti, che di recente ha rivelato di lottare contro un cancro alle ovaie al terzo stadio; e pubblicherà un’intervista al vicepremier della Lega e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, interrogato su diverse questioni relative al settore ferroviario.

Sarà Giulio Golia, che già nella scorsa puntata aveva raccontato il caso di Ramy Elgaml, a tornare sulla vicenda, dopo che alcuni testimoni hanno dichiarato di aver visto la “gazzella” dei Carabinieri urtare lo scooter del giovane, causandone la caduta fatale, e accusato le forze dell’ordine di averli, a detta loro, costretti a cancellare i video dell’incidente. “Le Iene” torneranno oggi sul caso con aggiornamenti esclusivi, mostrando, secondo i produttori del programma, “qualcosa che lascerà senza parole”.

In seguito, un servizio di Nicolò De Devitiis ripercorrerà le 48 ore trascorse dall’inviato tra Los Angeles e Milano con Bianca Balti, che si racconta al programma tra risate, paure e momenti di riflessione, attraverso ospedali, set e una serie di luoghi significativi per la vita della top model.

Quindi Alessandro Sortino intervisterà Matteo Salvini, chiedendo conto al ministro sul perché le linee TAV in Italia costino 50 milioni al chilometro rispetto ai 20 milioni della Francia. “Non lo so. Lo può chiedere a Ferrovie dello Stato. Non sono io che decido i prezzi. Quelli li fanno i tecnici”, ha risposto il leader della Lega, . che ha negato categoricamente l’ipotesi di una possibile privatizzazione della rete ferroviaria italiana. Quanto ai ritardi nei lavori invece, il segretario del Carroccio li ha attribuiti all’elevato numero di cantieri attualmente operativi, sostenendo che nella storia del nostro Paese non si era mai avuta una mole così grande di progetti in corso.