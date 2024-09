Le Iene Show: anticipazioni, servizi, scherzi, interviste e streaming oggi, 29 settembre

Questa sera, domenica 29 settembre 2024, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Le Iene Show, storico programma di Mediaset condotto quest’anno da Veronica Gentili. Ad accompagnarla sul palco anche la presenza comica di Max Angioni, Eleazaro Rossi e Nathan Kiboba. Ma vediamo le anticipazioni e i servizi della puntata di stasera, 29 settembre.

Anticipazioni

Filippo Roma torna a occuparsi del caso di Saverio Amato: il bagnino, che lavora sulla spiaggia di Ca’ Savio, in Veneto, aveva salvato una donna in pericolo di annegamento, ma in seguito aveva ricevuto una multa di 1.032 euro per non aver comunicato l’accaduto alla Guardia Costiera. Grazie all’intervento della trasmissione la sanzione è stata annullata, anche se il caso di Amato continua a sollevare interrogativi sull’interpretazione rigida delle normative.

Giulio Golia è a Bari per fare un po’ di chiarezza sulla sparatoria avvenuta nella discoteca Bahia di Molfetta, dove ha perso la vita la 19enne Antonella Lopez. La iena intervista Davide Rana, uno dei feriti, e cerca di stabilire un dialogo con i familiari dei superstiti, tra cui c’è Eugenio Palermiti, il giovane a cui pare fosse destinato il proiettile. Il servizio offre anche una ricostruzione dell’accaduto attraverso le parole del comandante provinciale di Bari e del proprietario del bar dove è avvenuta la tragedia.

Il programma affronta anche il caso di sospetto doping di Jannik Sinner. Il tennista numero uno al mondo è risultato positivo al Clostebol, una sostanza vietata, ma è stato in grado di dimostrare che la contaminazione era avvenuta per errore. Alessandro De Giuseppe conduce un esperimento, sottoponendosi a massaggi per verificare la possibilità di una contaminazione accidentale. Il tossicologo Pascal Kintz dell’Istituto di medicina legale di Strasburgo commenta la vicenda, evidenziando i dubbi su trattamenti imparziali tra atleti e il modo in cui è stato gestito il caso.

Tra gli ospiti in studio ci saranno personalità di spicco come Achille Lauro, giudice della nuova edizione di “X Factor”, che presenta il suo nuovo singolo “Amore disperato”; Katherine Kelly Lang, famosa per il ruolo di Brooke Logan in “Beautiful”; e Luigi Celeste, che nel 2008 ha ucciso il padre dopo anni di violenze familiari, e che oggi, dopo aver scontato la sua pena, è pronto a raccontare la sua storia attraverso il film “Familia”.