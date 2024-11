Le Iene Show: anticipazioni, servizi, scherzi, interviste e streaming oggi, 24 novembre

Questa sera, domenica 24 novembre 2024, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Le Iene Show, storico programma di Mediaset condotto quest’anno da Veronica Gentili. Ad accompagnarla sul palco anche la presenza comica di Max Angioni, Eleazaro Rossi e Nathan Kiboba. Ma vediamo le anticipazioni e i servizi della puntata di stasera, 24 novembre.

Anticipazioni

Nella puntata di oggi tra gli ospiti in studio ci saranno l’attrice comica Aurora Leone, diventata famosa sui social con il gruppo The Jackal e al suo debutto come attrice teatrale nello spettacolo comico Tutto Scontato, e il rapper Nayt, all’anagrafe William Mezzanotte, pronto a presentare il suo nuovo album dal titolo Lettera Q. Tra le canzoni ce n’è anche una, Di abbattere le mura (18 Donne), dedicata a Giulia Cecchettin. L’album è uscito nella notte tra il 21 e il 22 novembre.

Alice Martinelli torna a parlare del caso di Margaret Spada, la ragazza di 22 anni morta il 7 novembre scorso forse per uno shock anafilattico durante un intervento di rinoplastica parziale. Si era affidata a un ambulatorio romano che sarebbe stato privo di autorizzazioni. Nuove testimonianze hanno raccontato di un giro di affari nello studio medico gestito dai dottori indagati per la morte della giovane: ci sono dubbi sulle modalità di pagamento dei pazienti, avvenute soprattutto tramite contati, facendo ipotizzare in merito a una gestione non trasparente di questa attività.

Giulio Golia, invece, racconterà del caso di Ubaldo Manuali, netturbino condannato per violenza sessuale aggravata. Nel servizio ci saranno interviste esclusive, tra cui quella della prima vittima, da cui è partita tutta l’indagine. Anche una seconda donna di recente ha denunciato l’uomo per un episodio simile e anche lei racconterà la sua esperienza. Entrambe pensano che l’accusato abbia sciolto delle benzodiazepine nelle loro bevande per stordirle. Un’app del cellulare ha registrato in automatico alcune telefonate, che forse possono permettere di ricostruire gli attimi in cui la seconda donna ha avuto un malore dopo aver bevuto un succo di mirtillo. In questo caso è stato provvidenziale l’intervento di un medico al telefono che è riuscito a far arrivare dalla vittima i soccorsi, nonostante il netturbino abbia cercato di portare via il telefono alla donna, così da impedire l’intervento dei sanitari.