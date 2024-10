Questa sera, domenica 13 ottobre 2024, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Le Iene Show, storico programma di Mediaset condotto quest’anno da Veronica Gentili. Ad accompagnarla sul palco anche la presenza comica di Max Angioni, Eleazaro Rossi e Nathan Kiboba. Ma vediamo le anticipazioni e i servizi della puntata di stasera, 13 ottobre.

Nella puntata di oggi Le Iene intervistano Michele Misseri che ribadisce la sua colpevolezza sul delitto di Avetrana nonostante la giustizia abbia condannato la moglie e la figlia. Per la prima volta davanti alle telecamere Misseri di aver tentato di abusare del corpo senza vita di Sarah Scazzi. Misseri, inoltre, rivela di aver subito abusi durante la sua infanzia.

Tra gli altri servizi che andranno in onda ce n’è uno realizzato da Gaston Zama che si concentra sulla vicenda di Mady Gio, creator di contenuti per adulti accusata di un’evasione fiscale da un milione e mezzo di euro: Le Iene danno spazio alla versione dei fatti della stessa creator, che ha sempre difeso la propria condotta.

Alice Martinelli affronta invece un tema di grandissima rilevanza per la sicurezza delle donne: il malfunzionamento dei braccialetti elettronici anti-stalking.

Gli ospiti in studio nella puntata del 13 ottobre sono la cantautrice Fiorella Mannoia e l’attore porno Rocco Siffredi, accompagnato dalla moglie Rosa Caracciolo.

Streaming e tv

Dove vedere Le Iene Show in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera, domenica 13 ottobre 2024, alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity e sul sito del programma.