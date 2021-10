Le Iene Show 2021: anticipazioni, servizi, conduttrice e streaming

Stasera, martedì 5 ottobre 2021, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Le Iene Show, prima puntata della nuova stagione. Molte le novità , una su tutte la conduzione femminile: a fianco di Nicola Savino e della Gialappa’s Band si alterneranno 10 grandi donne per raccontare un femminile contemporaneo, ciascuna nel proprio autentico modo. Invitate a essere loro stesse, hanno raccolto la sfida con lo stesso entusiasmo con cui vivono le loro diverse professioni: Elodie, Paola Egonu, Elisabetta Canalis, Rocio Munoz Morales, Madame, Elena Santarelli, Francesca Fagnani, Federica Pellegrini, Ornella Vanoni e Michela Giraud. Ma vediamo le anticipazioni sulla puntata di stasera, 5 ottobre.

Anticipazioni

La prima conduttrice, “Iena per una sera” della puntata di stasera, 5 ottobre 2021, de Le Iene Show 2021 sarà Elodie che commenta la sua conduzione con queste parole: “Astuzia, leggerezza, autoironia ma anche serietà e professionalità: proverò a mixare tutto ciò per essere una Iena. Sono stata in passato protagonista ignara dei vostri giochi e scherzi, ora, per una sera, la Iena sarò io e sono sicura che ci sarà da divertirsi!”. Argomento cardine sarà la stretta attualità, ma non mancheranno inchieste, servizi di denuncia, interviste e scherzi, affidati, come sempre, agli inviati del programma: Andrea Agresti, Nic Bello, Cizco, Michele Cordaro, Stefano Corti, Alessandro De Giuseppe, Nicolò De Devitiis, Sebastian Gazzarrini, Giulio Golia, Giulia Innocenzi, Ismaele La Vardera, Alice Martinelli, Antonino Monteleone, Alessandro Onnis, Nina Palmieri, Gaetano Pecoraro, Luigi Pelazza, Roberta Rei, Filippo Roma, Veronica Ruggeri, Silvio Schembri, Niccolò Torielli, Matteo Viviani, Gaston Zama e la new entry Clemente Russo. Ma vediamo insieme i servizi che andranno in onda stasera, 5 ottobre, durante la Le Iene Show 2021:

Stefano Corti incontra Zlatan Ibrahimović per i suoi 40 anni;

Roberta Rei va in Brasile per il caso Dayane Mello concorrente del reality “A Fazenda”, cercando di portarla fuori dalla Fattoria;

Servizio di Filippo Roma sui tamponi gratuiti “per le persone esenti per ragione sanitarie”. Si punta però sui tamponi a pagamento per chi non si è vaccinati e sulla situazione in Parlamento: chi paga per i tamponi degli Onorevoli non vaccinati?

Nina Palmieri torna sulla vicenda di Carlo Gilardi, ricco benefattore di Airuno, cittadina della provincia di Lecco, che da un anno ormai si trova in una RSA. apparentemente contro la sua volontà.

Giulia De Lellis è la vittima dello scherzo di Nicolò De Devitiis che le farà credere un tradimento da parte del suo fidanzato, Carlo Beretta.

Intervista singola a Dario Faini, in arte Dardust.

Streaming e tv

Dove vedere Le Iene Show 2021 in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera, 5 ottobre 2021, alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it.