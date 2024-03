Le Iene 2024: anticipazioni, servizi, scherzi, interviste e streaming | 5 marzo Italia 1

Stasera, martedì 5 marzo 2024, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Le Iene Show, storico programma di Mediaset condotto quest’anno da Veronica Gentili. Ad accompagnarla sul palco anche la presenza comica di Max Angioni, Eleazaro Rossi e Nathan Kiboba. Ma vediamo le anticipazioni e i servizi della puntata di stasera, 5 marzo.

Anticipazioni

Tra gli ospiti in studio: il trio de Il Volo e l’attore Marco D’Amore. Tra i servizi: dopo 24 lunghissimi anni di detenzione negli Stati Uniti, è stata firmata l’autorizzazione al trasferimento in Italia di Chico Forti. Lo ha annunciato lo scorso venerdì da Washington la Premier Giorgia Meloni. Chico Forti è stato condannato all’ergastolo per l’omicidio di Dale Pike avvenuto il 15 febbraio del 1998 a Miami. Da allora è rinchiuso in un penitenziario di massima sicurezza, ma non ha mai smesso di gridare al mondo la sua innocenza. Per anni l’inviato Gaston Zama ha raccontato la sua storia e domani, nel suo servizio, ripercorre i momenti chiave della vicenda, fornendo gli ultimi aggiornamenti e tutti i possibili scenari giudiziari sul caso.

La prima udienza del processo di revisione, che potrebbe portare all’annullamento della condanna di Rosa Bazzi e Olindo Romano, si è conclusa. La Corte d’Appello di Brescia ha accolto la richiesta degli avvocati dei due coniugi e rinviato l’udienza al prossimo 16 aprile. Antonino Monteleone torna a parlare della Strage di Erba analizzando quanto emerso in aula. Continua l’inchiesta di Filippo Roma sul sistema arbitrale in Italia.

Giulio Golia intervista Salvatore Annacondia, l’ex boss di Trani tra i più noti a rivelare i dettagli della mafia pugliese, divenuto collaboratore di giustizia dal 1991. L’inchiesta di Roberta Rei su Filippo Mosca, un cittadino italiano detenuto in condizioni disperate in un carcere in Romania perché condannato in primo grado per traffico di droga.