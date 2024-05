Le Iene 2024: anticipazioni, servizi, scherzi, interviste e streaming | 28 maggio Italia 1

Stasera, martedì 28 maggio 2024, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Le Iene Show, storico programma di Mediaset condotto quest’anno da Veronica Gentili. Ad accompagnarla sul palco anche la presenza comica di Max Angioni, Eleazaro Rossi e Nathan Kiboba. Ma vediamo le anticipazioni e i servizi della puntata di stasera, 28 maggio.

Anticipazioni

Nina torna sul caso dell’epidemia di citrobacter che, qualche anno fa, aveva causato la morte di alcuni neonati all’ospedale di Borgo Trento a Verona. In questi giorni, nello stesso ospedale, ci sono stati nuovi casi di colonizzazione. Mentre l’istituto sanitario rassicura dichiarando sia tutto sotto controllo e che non ci sia motivo di preoccupazione, all’inviata è stato riferito che le cose non sarebbero così. La Iena decide di confrontarsi con un dirigente della struttura per meglio capire cosa stia succedendo. Nicolò De Devitiis è a Berlino in compagnia dei Negramaro, per le consuete 48 ore con la band che ne raccontano un profilo del tutto inedito.