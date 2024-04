Le Iene 2024: anticipazioni, servizi, scherzi, interviste e streaming | 23 aprile Italia 1

Stasera, martedì 23 aprile 2024, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Le Iene Show, storico programma di Mediaset condotto quest’anno da Veronica Gentili. Ad accompagnarla sul palco anche la presenza comica di Max Angioni, Eleazaro Rossi e Nathan Kiboba. Ma vediamo le anticipazioni e i servizi della puntata di stasera, 23 aprile.

Anticipazioni

Gaston Zama ha portato l’On. Carlo Amedeo Giovanardi a Berlino per un’inchiesta sulla legalizzazione della cannabis in Germania. Giovanardi, che da sempre è a favore della lotta contro la droga, avrà avuto modo, alla fine del viaggio, di dimostrarsi possibilista sul modello tedesco in sperimentazione che consente l’uso e la coltivazione privata della cannabis?

Nina Palmieri affronta il delicato tema dell’incongruenza di genere, la condizione che riguarda tutte quelle persone che hanno un’identità di genere diversa da quella assegnata alla nascita. Ai microfoni dell’inviata le testimonianze di quattro famiglie che raccontano il percorso dei propri figli tra sfide e difficoltà.

Subito dopo la fine del festival di Sanremo, è partito il toto-nomi per la prossima conduzione nel 2025. Stefano Corti ha intervistato alcuni dei personaggi che sarebbero in lizza per presentare la kermesse canora, tra cui: Carlo Conti, Stefano De Martino, Paolo Bonolis, Alessandro Cattelan, Gigi D’Alessio, Alessia Marcuzzi e Fiorello.