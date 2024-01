Stasera, martedì 16 gennaio 2024, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Le Iene Show, storico programma di Mediaset condotto quest’anno da Veronica Gentili. Ad accompagnarla sul palco anche la presenza comica di Max Angioni, Eleazaro Rossi e Nathan Kiboba. Ma vediamo le anticipazioni e i servizi della puntata di stasera, 16 gennaio.

La puntata di stasera, condotta da Veronica Gentili e dal comico Max Angioni, sarà piena di servizi ma non solo. A loro, come ogni settimana, spetterà il compito di introdurre i tanti servizi in programma.

La nuova puntata promette forti emozioni con un servizio speciale. Pochi giorni fa l’ex allenatore della Lazio, squadra che sotto la sua guida si laureò Campione d’Italia nella stagione 1999-2000, Sven-Goran Eriksson, ha reso pubblica la sua battaglia contro un tumore al pancreas, aggiungendo che secondo le previsioni non gli resterebbe più di un anno di vits. Nicolò De Devitiis si è recato in Svezia per consegnargli un toccante video messaggio da parte di alcuni giocatori che lui allenò ai tempi della Lazio; come Nesta, Mancini, Nedved e Vieri, che esprimono solidarietà e gli raccomandano di non mollare. In più, De Vitiis ha portato in casa dell’allenatore gli ingredienti per preparare una carbonara: un modo per ricordare gli indimenticabili anni trascorsi a Roma.

La iena Gaetano Pecoraro affronta, tramite una importante inchiesta, un tema delicato: il collasso dei pronto soccorso in Italia. A causa dell’aumento dei casi di influenza e della carenza di servizi medici territoriali, molte persone si riversano negli ospedali sperando di ricevere cure adeguate. Questo crea disagi notevoli per gli operatori sanitari, che devono affrontare sovraffollamento e stress. Per provare a mitigare la critica situazione, alcune regioni (dalla Lombardia alla Romagna, dal Lazio al Veneto), hanno introdotto un’applicazione che fornisce informazioni in tempo reale sull’affluenza nei pronto soccorso, mirando a evitare intasamenti. Sarà possibile estendere questa soluzione a livello nazionale?

Nella nuova puntata de Le Iene vediamo un reportage realizzato in Gambia. Qui la iena Gaston Zama e Paola Barale indagano per analizzare il tema del turismo sessuale in questo paese africano. La puntata continua con uno scherzo orchestrato da Sebastian Gazzarrini a Francesco Facchinetti. Il conduttore e agente di spettacolo, pensando di partecipare a un’intervista su intelligenza artificiale, si ritrova vittima di uno scherzo elaborato. Dopo essere stato bendato e legato a una sedia, la sua voce viene clonata e utilizzata per inviare messaggi vocali a vari contatti nella sua rubrica telefonica. Questo inganna personaggi noti come Amadeus e Fedez, dando il via a una finta trattativa sulla possibile partecipazione della superstar statunitense Taylor Swift al prossimo Festival di Sanremo.

E gli ospiti? I conduttori Veronica Gentili e Max Angioni accolgono in studio l’attrice Chiara Bordi, co-protagonista della serie “I Fantastici 5” con Raoul Bova, da domani in prima serata su Canale 5, e Brenda Lodigiani, comica nota al pubblico per la sua partecipazione a “GialappaShow”, dove ha avuto modo di proporre la sua imitazione della cantante Annalisa.

Streaming e tv

Dove vedere Le Iene 2023 in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera, martedì 16 gennaio 2024, alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetInfinity.it e sul sito del programma.