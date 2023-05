Le Iene 2023: anticipazioni, servizi, scherzi, interviste e streaming | 23 maggio Italia 1

Stasera, martedì 23 maggio 2023, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Le Iene Show, storico programma di Mediaset condotto da Belen Rodriguez. Ad accompagnarla sul palco anche la presenza comica dei due giovani talenti Max Angioni ed Eleazaro Rossi. Ma vediamo le anticipazioni e i servizi della puntata di stasera, 23 maggio.

Anticipazioni

Servizi, monologhi e ospiti nella puntata di oggi de Le Iene, l’ultima di questa stagione. Ospite della puntata Emma che, nel corso della serata, canterà alcuni dei suoi brani più celebri e l’ultimo singolo Mezzo mondo, che anticipa il suo nuovo album. Tra gli ospiti in studio: Paola Barale e Martin Castrogiovanni. Tra i servizi della puntata: con Gaetano Pecoraro un reportage sulla tragica alluvione in Emilia-Romagna per raccontare gli ingenti danni causati.

Nel servizio di Gaston Zama viene proposta la quarta e ultima parte dedicata a Maria Giuseppina Scarpulla, alias Gisella Cardia, la presunta veggente che ogni 3 del mese, riceverebbe apparizioni sacre della Vergine Maria, sulla collina di Trevignano Romano. Nel video in onda questa sera, spazio alla difesa dei fedelissimi della donna verso tutte le “malelingue” ricevute in questo ultimo periodo, alla testimonianza dell’ultima lacrimazione della statuina della Madonna in casa della veggente – avvenuta, secondo loro, pochi giorni fa e davanti ai loro occhi – e, infine, all’indicazione del “mandante” di tutte le calunnie nei confronti della donna. Dopo le scorse puntate in cui si mostravano presunte evasioni, continua l’inchiesta di Nicolò De Devitiis sul mondo dei taxi.

Streaming e tv

Dove vedere Le Iene 2023 in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera, martedì 23 maggio 2023, alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetInfinity.it e sul sito del programma.