Le Iene 2023: anticipazioni, servizi, scherzi, interviste e streaming | 21 febbraio Italia 1

Stasera, martedì 21 febbraio 2023, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Le Iene Show, storico programma di Mediaset condotto da Belen Rodriguez. Ad accompagnarla sul palco anche la presenza comica dei due giovani talenti Max Angioni ed Eleazaro Rossi. Ma vediamo le anticipazioni e i servizi della puntata di stasera, 21 febbraio.

Anticipazioni

Anche nella puntata di oggi, 21 febbraio, in studio ci saranno tanti ospiti. In primis Michelle Hunziker, protagonista della seconda edizione del one woman show Michelle Impossible & Friends, in onda da mercoledì 22 febbraio su Canale 5. Presenti anche il duo musicale composto dalle sorelle Paola e Chiara e la conduttrice televisiva e radiofonica Andrea Delogu.

Non abbiamo ancora le anticipazioni sui servizi e le inchieste che saranno trattate all’interno della puntata. Ricordiamo che la scorsa settimana ha avuto grande successo il servizio inchiesta sul truffatore delle donne Luigi Pelazza che avrebbe sottratto Alessia, Luisa e Anna circa 250 mila euro.

Streaming e tv

Dove vedere Le Iene 2023 in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera, martedì 21 febbraio 2023, alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetInfinity.it e sul sito del programma.