Stasera, venerdì 10 febbraio 2023, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Le Iene Show, storico programma di Mediaset condotto da Belen Rodriguez. Ad accompagnarla sul palco anche la presenza comica dei due giovani talenti Max Angioni ed Eleazaro Rossi. Ma vediamo le anticipazioni e i servizi della puntata di stasera, 10 febbraio.

Anticipazioni

Nella puntata di oggi una lunga inchiesta sul traffico di bambini in Paraguay. Ne parla l’inviato Andrea Agresti, che racconta la storia di Enrica Locatelli. La quarantenne, che vive a Bergamo, ha scoperto da poco di non essere originaria dell’Italia ma, bensì, del paese del Sud America.

Incoraggiata dal marito, Erica ha cercato senza sosta documenti sul suo luogo di nascita, seppur i genitori adottivi non abbiano mai fornito informazioni in merito. Grazie ai social, pochi mesi ha scoperto di avere dei fratelli di sangue nella città paraguaiana di Pilar. La trasmissione in passato, si è già occupata del caso, che ora ha dei nuovi e importanti aggiornamenti.

Poi un lavoro di Roberta Rei. L’inviata prosegue l’inchiesta sulla tragedia dell’hotel Rigopiano, che nel 2017 è costata la vita a 29 persone. Rei, nel prossimo appuntamento, raccoglie la testimonianza diretta di alcuni dei sopravvissuti alla catastrofe, provocata da una slavina che ha investito in pieno la struttura alberghiera. Nelle scorse settimane si è aperto un processo per comprendere se la tragedia poteva essere evitata.

Infine, nel corso de Le Iene di oggi, 10 febbraio, Giulio Golia, che si occupa ancora del massacro di Ponticelli. La vicenda di cronaca si è verificata nel lontano 1982 e ha come vittime Nunzia Munizzi e Barbara Sellini. Le bambine, di 10 e 7 anni, sono state uccise e i loro corpi sono stati ritrovati carbonizzati nel quartiere nel quale vivevano. Per la loro morte hanno ricevuto un ergastolo Luigi Schiavo, Ciro Imperante e Giuseppe La Rocca. I tre, a distanza di anni, hanno sempre affermato con forza la loro innocenza e sostengono di essere vittime di un errore giudiziario. Nel corso della puntata ci saranno anche alcuni ospiti come Giorgia Venturini e Giancarlo Commare.

Streaming e tv

Dove vedere Le Iene 2023 in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera, venerdì 10 febbraio 2023, alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetInfinity.it e sul sito del programma.