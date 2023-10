Stasera, martedì 31 ottobre 2023, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Le Iene Show, storico programma di Mediaset condotto quest’anno da Veronica Gentili. Ad accompagnarla sul palco anche la presenza comica di Max Angioni, Eleazaro Rossi e Nathan Kiboba. Ma vediamo le anticipazioni e i servizi della puntata di stasera, 31 ottobre.

La puntata di stasera, condotta anche questa settimana da Veronica Gentili e dal comico Max Angioni, sarà piena di servizi ma non solo. I due interagiranno con l’ospite in studio che questa settimana è Lorella Boccia, attrice, conduttrice e ballerina.

Stasera vedremo Sebastian Gazzarrini che ha raccolto le dichiarazioni di Cristiano Giuntoli, DS della Juventus, che ha chiesto scusa per quanto detto nei giorni scorsi quando ha paragonato un cattivo giocatore a una fidanzata “che quando la porti a casa e capisci che non va bene, che non lava, non cucina e non stira”. Ai microfoni de Le Iene Giuntoli ha ammesso di aver fatto un esempio infelice: “chiedo scusa a tutte le persone che si sono sentite offese, uomini e donne. Perché credo che in famiglia ci si debba sempre aiutare e dividere in maniera equa tutti i lavori che ci sono da fare. Io in casa spesso cucino”. Inoltre la Iena ha ripreso tre calciatori di Serie A Mattia Zaccagni, Gianluca Scamacca e Mattia Pessina, mentre stanno effettuando dei lavori domestici, grazie alla complicità delle rispettive compagne.

Alice Martinelli ha intervistato il marito dell’operatrice sanitaria di Prato che ha avuto un figlio con un ragazzo di quattordici anni, un fatto avvenuto qualche anno fa, quando la donna aveva trent’anni e si era offerta di aiutare con le lingue straniere il ragazzino. La donna disse di essersi innamorata e finì a processo per violenza sessuale per induzione su minore, la Cassazione nei giorni scorsi l’ha definitivamente condannata a 6 anni e sei mesi. Durante il processo la donna ha vissuto col marito, con il loro figlio di 15 anni e con il piccolo nato dalla relazione col minore e che oggi a 5 anni.

Veronica Ruggeri nella puntata di martedì 31 ottobre di Le Iene racconta la storia di un ex parrucchiere di Bari che si è autoproclamato pastore evangelico. L’uomo propone ai suoi avventori una sorta di battesimo in mare o piscine gonfiabili e promette cure miracolose grazie alla sua preghiera che fa sui social. A conttattare Le Iene la famiglia di una ragazza che ha mollato tutto, compresi i figli, per seguirlo e da cinque anni non ha più contatti con la sua famiglia. Le telecamera hanno provato a entrare nel campo rom in Calabria da cui attualmente fa le dirette questo pastore evangelico. Veronica Ruggeri ha intervistato Antoni Laconte, primo giornalista a occuparsi dell’uomo e un’ex adepta della setta.

Infine con Nicola Barraco si parla del ponte di Messina. La Iena è partito da Marsala, punta occidentale dell’isola per raggiungere Siracusa dalla parte opposta per documentare lo stato delle infrastrutture dell’isola e capire quali sarebbero le priorità anche rispetto alla costruzione di un ponte.

Streaming e tv

Dove vedere Le Iene 2023 in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera, martedì 31 ottobre 2023, alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetInfinity.it e sul sito del programma.