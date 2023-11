Stasera, martedì 28 novembre 2023, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Le Iene Show, storico programma di Mediaset condotto quest’anno da Veronica Gentili. Ad accompagnarla sul palco anche la presenza comica di Max Angioni, Eleazaro Rossi e Nathan Kiboba. Ma vediamo le anticipazioni e i servizi della puntata di stasera, 28 novembre.

La puntata di stasera, condotta da Veronica Gentili e dal comico Max Angioni, sarà piena di servizi ma non solo. A loro, come ogni settimana, spetterà il compito di introdurre i tanti servizi in programma e interagire con l’ospite in studio che questa settimana è l’attrice Cristina Marino.

L’anima di Le Iene sono ovviamente i diversi servizi realizzati dai vari inviati, dalle nuove leve agli storici come Stefano Corti che stasera si concentrerà sul bodybuilding, la disciplina che permette di modellare il corpo in base ai propri canoni estetici. Il comico e conduttore si domanda se per i “guru del fitness” avere fisici così scolpiti sia solo il frutto di una corretta alimentazione e un allenamento costante oppure se non ci sia anche una componente di doping. Come fare per accertarlo? Corti ha deciso di mettere alla prova tre fenomeni natural, ovvero coloro che sostengono di non doparsi, sottoponendoli a un test antidoping in Svizzera in grado di analizzare i loro valori negli ultimi tre anni e mezzo. Risulteranno davvero puliti?

Da tempo la redazione de Le Iene ha deciso di seguire da vicino Gisella Cardia, al secolo Maria Giuseppina Scarpulla, meglio conosciuta come la veggente di Trevignano Romano che una manciata di mesi fa è riuscita a conquistare le prime pagine dei quotidiani nazionali per la presunta lacrimazione della statua di una Madonna. Il programma ha seguito per mesi questa vicenda con un lungo reportage a puntate che ha documentato tutte le fasi più discusse del caso, dalla lunga intervista in cui la veggente, per la prima volta, aveva raccontato la sua verità al momento della preparazione del presunto evento miracoloso. Dopo aver analizzando ai raggi x le statue miracolose della Madonnina, stasera un nuovo servizio di Gaston Zama promette di svelare una volta per tutte la verità nascosta dietro questa vicenda.

