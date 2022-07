Le Iene presentano Paola Cantanzaro: da mistico a showgirl: le anticipazioni

Questa sera, domenica 24 luglio 2022, va in onda la puntata de Le Iene dediata a Paola Catanzaro: da mistico a showgirl. Condotta da Veronica Ruggeri e Alessia Rafanelli, la puntata è prevista in prima serata su Italia 1 e racconta di una truffa milionaria organizzata proprio da Paola Catanzaro. Scopriamo quali sono le anticipazioni.

Anticipazioni

Paola Catanzaro si è presentata come veggente di Brindisi. Il suo nome d’arte è Sveva Cardinale e prometteva guarigioni e salvezza di spirito e corpo in cambio di ingenti somme di denaro. La sua infatti è stata una truffa che ha fruttato milioni di euro. La puntata che va in onda questa sera de Le Iene propone contenuti inediti con testimonianze delle persone coinvolte, inchieste della Procura e alcune ricostruzioni tramite reportage. La donna oggi ha incassato sette condanne per aver estorto quattro milioni di euro. Le Iene aveva già raccontato la storia di Paola Catanzaro nel 2017, all’epoca avevano soltanto poche testimonianze della truffa. La mistica si faceva pagare per costruire croci da piazzare in tutta Italia. L’obiettivo? Scongiurare le calamità naturali oppure salvare gli orfani e i bambini da malattie gravi. Poi è arrivato l’arresto nel 2018: oltre a Paola è stato arrestato anche suo marito. La prima condanna è arrivata nel 2021: sei anni e sei mesi di reclusione per la mistica, cinque anni per suo marito.

Le Iene streaming e TV

Dove vedere lo speciale de Le Iene su Paola Cantanzaro in diretta TV e live streaming? Come già anticipato, il programma vi aspetta domenica 24 luglio 2022 alle ore 21:20 su Italia 1. Per seguirlo in diretta televisiva basterà sintonizzarsi al tasto 6 del telecomando oppure al tasto 506 per l’HD. Chi invece vuole seguirlo via streaming può accedere gratuitamente previa registrazione a MediasetPlay.