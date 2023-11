Le Iene presentano – Inside: anticipazioni e ospiti del programma di Italia 1, 9 novembre 2023

Le Iene presentano: Inside è il programma di Italia 1 a cura della redazione de Le Iene. In ogni puntata un argomento trattato in precedenza dalla trasmissione viene approfondito con ulteriori dettagli ed elementi inediti. “Inside significa dentro, e dentro il tema della serata è esattamente dove vogliamo portare le persone che ci seguiranno – spiega Davide Parenti, ideatore del programma -. A Le Iene ci siamo occupati praticamente di tutto ciò che è successo negli ultimi 25 anni in Italia, e con questo background possiamo mettere in fila le tante storie che abbiamo approfondito e, spesso, riportato all’attenzione che meritavano”. Di seguito le anticipazioni della puntata di stasera, 9 novembre 2023.

Anticipazioni

Nuovo appuntamento con “Le Iene presentano: Inside”. La puntata dal titolo “La nostra sanità tra promesse e realtà” è un reportage di Gaetano Pecoraro e Riccardo Festinese interamente dedicato allo stato di perenne emergenza del nostro sistema sanitario nazionale, analizzato partendo dall’idea che una delle conquiste sociali più importati della nostra democrazia è ormai insalubre.

Nella puntata si cercherà di capire come si è giunti alla drammatica situazione in cui versa i sistema sanitario italiano, attraversando tutti i temi che sono al centro del dibattito pubblico e politico: la scelta del trasferimento dei medici italiani verso paesi esteri, i tempi di attesa, il sovraffollamento nei Pronto Soccorso, gli sprechi, la burocrazia, fino ad arrivare alle eccellenze sanitarie presenti sul nostro suolo e a raccontare quali sono i posti migliori dove curare i mali più comuni di cui soffriamo.

Nello spin-off de Le Iene in onda questa sera ci sarà un approfondimento particolare che riguarda i “medici a gettone”, i dottori “a cottimo” scelti dalle cooperative per supplire la mancanza di quelli ospedalieri. Infine, le testimonianze di pazienti che lamentano situazioni limite e di medici e primari che raccontano la loro esperienza personale.

Streaming e diretta tv

Dove vedere in diretta tv e in streaming Le Iene presentano: Inside? Semplicissimo: come già anticipato, il programma va in onda stasera – 9 novembre 2023 – a partire dalle ore 20,30 su Italia 1. La rete “giovane” di Mediaset è disponibile gratuitamente al tasto 6 del telecomando del digitale terrestre. Per gli abbonati Sky il canale è visibile anche al tasto 106 del decoder. Se non siete a casa, potete vedere gratuitamente Le Iene sulla piattaforma di MediasetPlay, che permette di seguire i programmi in streaming su pc, tablet o smartphone. Una semplice registrazione con mail o social network, vi darà accesso a tutti i contenuti Mediaset in live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.