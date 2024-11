Le Iene presentano – Inside: anticipazioni e ospiti del programma di Italia 1, 7 novembre 2024

Le Iene presentano: Inside è il programma di Italia 1 a cura della redazione de Le Iene. In ogni puntata un argomento trattato in precedenza dalla trasmissione viene approfondito con ulteriori dettagli ed elementi inediti. “Inside significa dentro, e dentro il tema della serata è esattamente dove vogliamo portare le persone che ci seguiranno – spiega Davide Parenti, ideatore del programma -. A Le Iene ci siamo occupati praticamente di tutto ciò che è successo negli ultimi 25 anni in Italia, e con questo background possiamo mettere in fila le tante storie che abbiamo approfondito e, spesso, riportato all’attenzione che meritavano”. Di seguito le anticipazioni della puntata di stasera, 7 novembre 2024.

Anticipazioni

La quinta puntata, dal titolo “Salviamo il Pianeta”, l’approfondimento con Matteo Viviani, scritto da Riccardo Spagnoli, è interamente dedicato alla nostra Terra, una riflessione a tutto tondo per osservare cosa sta succedendo sotto i nostri occhi, e per provare a comprendere quali potrebbero essere le scelte in grado di cambiare rotta.

Nella puntata si parlerà di surriscaldamento globale, di “negazionismo climatico”, di inquinamento urbano e aereo. Si leggeranno le stime dell’ONU e dell’Agenzia internazionale dell’energia, secondo le quali le nostre città si stanno rapidamente trasformando in veri e propri forni a causa di chilometri di asfalto e cemento che assorbono calore, di edifici che ostacolano il flusso dei venti e di macchine con motori a scoppio che riempiono l’aria di smog.

E ancora, si approfondirà il tema delle emissioni gas prodotte da moltissimi settori della nostra economia, di cui difficilmente si potrebbe fare a meno. Le immagini racconteranno anche delle alluvioni che si stanno abbattendo in varie parti del mondo, provocando ingenti danni come la cronaca attuale ci riporta. Inoltre, un reportage sul fast fashion e sul suo ciclo incessante di produzione e consumo; infine, un punto sull’impatto ambientale degli alimenti.

Per tutto il corso della serata, il commento dell’architetto e urbanista Stefano Boeri, ideatore e realizzatore del famoso edificio “Bosco verticale” a Milano; di Simona Bordoni, Fisica dell’Atmosfera di Antonello Provenzale, Direttore dell’Istituto di Geoscienze del CNR e di Paolo Borzacchiello, scrittore e divulgatore tra i massimi esperti di neuroscienze applicate alle interazioni umane.

Streaming e diretta tv

Dove vedere in diretta tv e in streaming Le Iene presentano: Inside? Semplicissimo: come già anticipato, il programma va in onda stasera – giovedì 7 novembre 2024 – a partire dalle ore 21.20 su Italia 1. La rete “giovane” di Mediaset è disponibile gratuitamente al tasto 6 del telecomando del digitale terrestre. Per gli abbonati Sky il canale è visibile anche al tasto 106 del decoder. Se non siete a casa, potete vedere gratuitamente Le Iene sulla piattaforma di Mediaset Infinity, che permette di seguire i programmi in streaming su pc, tablet o smartphone. Una semplice registrazione con mail o social network, vi darà accesso a tutti i contenuti Mediaset in live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.