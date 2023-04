Le Iene presentano – Inside: anticipazioni e ospiti del programma di Italia 1, 30 aprile 2023

Le Iene presentano: Inside è il nuovo programma della domenica sera di Italia 1 a cura della redazione de Le Iene. In ogni puntata un argomento trattato in precedenza dalla trasmissione viene approfondito con ulteriori dettagli ed elementi inediti. “Inside significa dentro, e dentro il tema della serata è esattamente dove vogliamo portare le persone che ci seguiranno – spiega Davide Parenti, ideatore del programma -. A Le Iene ci siamo occupati praticamente di tutto ciò che è successo negli ultimi 25 anni in Italia, e con questo background possiamo mettere in fila le tante storie che abbiamo approfondito e, spesso, riportato all’attenzione che meritavano.” Di seguito le anticipazioni della puntata di stasera, 30 aprile 2023.

Anticipazioni

In questa puntata, condotta da Giulio Golia, si parla di lotta a Cosa Nostra, camorra, ‘ndrangheta e quarta mafia pugliese. Vedremo come operano queste organizzazioni. Questa è l’Italia criminale.

Streaming e diretta tv

Dove vedere in diretta tv e in streaming Le Iene presentano: Inside? Semplicissimo: come già anticipato, il programma va in onda stasera – domenica 30 aprile 2023 – a partire dalle ore 20,30 su Italia 1. La rete “giovane” di Mediaset è disponibile gratuitamente al tasto 6 del telecomando del digitale terrestre. Per gli abbonati Sky il canale è visibile anche al tasto 106 del decoder. Se non siete a casa, potete vedere gratuitamente Le Iene sulla piattaforma di MediasetPlay, che permette di seguire i programmi in streaming su pc, tablet o smartphone. Una semplice registrazione con mail o social network, vi darà accesso a tutti i contenuti Mediaset in live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.