Le Iene presentano – Inside: anticipazioni e ospiti del programma di Italia 1, 18 giugno 2024

Le Iene presentano: Inside è il programma di Italia 1 a cura della redazione de Le Iene. In ogni puntata un argomento trattato in precedenza dalla trasmissione viene approfondito con ulteriori dettagli ed elementi inediti. “Inside significa dentro, e dentro il tema della serata è esattamente dove vogliamo portare le persone che ci seguiranno – spiega Davide Parenti, ideatore del programma -. A Le Iene ci siamo occupati praticamente di tutto ciò che è successo negli ultimi 25 anni in Italia, e con questo background possiamo mettere in fila le tante storie che abbiamo approfondito e, spesso, riportato all’attenzione che meritavano”. Di seguito le anticipazioni della puntata di stasera, 18 giugno 2024.

Anticipazioni

Il secondo appuntamento dal titolo “Le verità nascoste della veggente di Trevignano” è il reportage di Gaston Zama che svela, attraverso tutti i backstage girati in questi mesi, la verità nascosta dietro l’ormai nota veggente, Gisella Cardia.

Da mesi la trasmissione documenta la sua vita che è stata a lungo al centro dell’attenzione mediatica nazionale e internazionale. La signora Gisella ha aperto le porte di casa sua alle telecamere de Le Iene, ha risposto alle domande dell’autore, ha portato la trasmissione con lei sulla collina durante le presunte apparizioni, ha permesso al programma di conoscere i suoi fedelissimi e ha, infine, concesso di fare la tac alla sua statuina miracolosa.

All’interno della puntata in onda domani, anche il test per capire la sua buona fede o meno circa il discorso dell’estasi: come per i veggenti di Medjugorje, testati e analizzati in tutti i modi da più di quarant’anni, quella della veggente di Trevignano, che cade in estasi alle quindici in punto di ogni giorno tre del mese, che valore ha?

Streaming e diretta tv

Dove vedere in diretta tv e in streaming Le Iene presentano: Inside? Semplicissimo: come già anticipato, il programma va in onda stasera – martedì 18 giugno 2024 – a partire dalle ore 21.20 su Italia 1. La rete “giovane” di Mediaset è disponibile gratuitamente al tasto 6 del telecomando del digitale terrestre. Per gli abbonati Sky il canale è visibile anche al tasto 106 del decoder. Se non siete a casa, potete vedere gratuitamente Le Iene sulla piattaforma di Mediaset Infinity, che permette di seguire i programmi in streaming su pc, tablet o smartphone. Una semplice registrazione con mail o social network, vi darà accesso a tutti i contenuti Mediaset in live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.