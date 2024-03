Le Iene presentano – Inside: anticipazioni e ospiti del programma di Italia 1, 14 marzo 2023

Le Iene presentano: Inside è il programma di Italia 1 a cura della redazione de Le Iene. In ogni puntata un argomento trattato in precedenza dalla trasmissione viene approfondito con ulteriori dettagli ed elementi inediti. “Inside significa dentro, e dentro il tema della serata è esattamente dove vogliamo portare le persone che ci seguiranno – spiega Davide Parenti, ideatore del programma -. A Le Iene ci siamo occupati praticamente di tutto ciò che è successo negli ultimi 25 anni in Italia, e con questo background possiamo mettere in fila le tante storie che abbiamo approfondito e, spesso, riportato all’attenzione che meritavano”. Di seguito le anticipazioni della puntata di stasera, 14 marzo 2024.

Anticipazioni

La quinta puntata, dal titolo “San Patrignano: inferno o paradiso?”, è un viaggio compiuto da Cizco e dall’autore Angelo De Luca, nel mondo della tossicodipendenza. Il racconto si basa sull’osservazione, durata più di sei anni, di San Patrignano, una delle comunità di recupero più grandi del mondo. Nella serata si proverà a rispondere alle seguenti domande: come si finisce schiavi della droga? Come ci si allontana? E, infine, come si torna a una vita normale?

Le testimonianze dei ragazzi che ne sono usciti e quelle di chi sta ancora provando a combattere per riuscirci, aiuteranno nelle risposte. In video la storia di Karima, capelli ricci e grandi occhi neri, 30 anni e due figlie piccole che non vede da più di un anno, partorite, una dopo l’altra, in una situazione drammatica, in astinenza da eroina. Oggi, nel reparto lavanderia di San Patrignano Karima condivide gioie, dolori, esperienze con le sue compagne di viaggio.

Nel corso della serata anche i racconti di altri 100 ragazzi che, come Karima, stanno provando a uscire dal tunnel della tossicodipendenza. La trasmissione ne ha seguiti alcuni anche fuori dalla comunità. Gabriele, uno di loro, nel 2018 ha finito il suo percorso e all’epoca, pensando al suo ritorno alla normalità, aveva dichiarato alle telecamere di avere paura della solitudine. Oggi è con Lisa, con cui presto si sposerà, che si è perdutamente innamorata di lui guardandolo nel servizio andato in onda a “Le Iene”. Infine, quelli di loro che hanno scelto l’autodistruzione.

Streaming e diretta tv

Dove vedere in diretta tv e in streaming Le Iene presentano: Inside? Semplicissimo: come già anticipato, il programma va in onda stasera – 14 marzo 2024 – a partire dalle ore 20,30 su Italia 1. La rete “giovane” di Mediaset è disponibile gratuitamente al tasto 6 del telecomando del digitale terrestre. Per gli abbonati Sky il canale è visibile anche al tasto 106 del decoder. Se non siete a casa, potete vedere gratuitamente Le Iene sulla piattaforma di MediasetPlay, che permette di seguire i programmi in streaming su pc, tablet o smartphone. Una semplice registrazione con mail o social network, vi darà accesso a tutti i contenuti Mediaset in live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.