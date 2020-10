Le Iene 2020, le anticipazioni e i servizi della puntata del 15 ottobre su Italia 1

Questa sera, mercoledì 21 ottobre 2020, va in onda su Italia 1 una nuova puntata de Le Iene, la popolare trasmissione di Italia 1 che stasera vedrà alla conduzione Nicola Savino e Alessia Marcuzzi. Come da tradizione assisteremo a servizi di vario genere, da quelli più leggeri alle inchieste e gli approfondimenti. Scopriamo insieme le anticipazioni della puntata di oggi, 21 ottobre 2020.

Anticipazioni e servizi di stasera

La puntata di oggi de Le Iene 2020 vedrà tanti servizi. Alessandro Di Sarno racconterà l’aggressione subita dai Casamonica dove si era recato lo scorso sabato insieme all’autore Vincenzo Mauro per confrontarsi con Nando Casamonica dopo il video pubblicato su Instagram in cui faceva guidare la macchina a un bambino. “Siamo andati da Nando per capire cosa l’avesse spinto non solo a far guidare la macchina a un bambino, ma anche a pubblicare quel video come fosse un trofeo. Hanno immobilizzato l’autore e hanno estratto tutte le schede dalle telecamere distruggendole. Una signora mi ha strappato la telecamera di mano rompendo i microfoni”. Silvio Schembri porterà all’attenzione del pubblico il caso dei pescatori di Mazzara del Vallo ancora bloccati in Libia dopo un mese dopo una battuta di pesca in acque internazionali che la Libia considera proprie. Prima parte del servizio dedicato al viaggio di Marika, la cui storia abbiamo conosciuto nei servizi di Matteo Viviani e Riccardo Spagnoli. Perché sull’app Immuni ci sono solo 902 casi registrati, sugli oltre 134mila attualmente positivi in Italia? Giulio Golia ha provato a contattare il presidente del Consiglio, i ministeri e anche l’azienda che ha prodotto Immuni per capire se funziona davvero. Le Iene vanno in onda stasera, 15 ottobre 2020, dalle ore 21,20 su Italia 1.

Tutto quello che c’è da sapere sulla nuova edizione

Inviati

Punto forte de Le Iene 2020 sono ovviamente i servizi e le inchieste. Tornano dunque gli inviati più amati dal pubblico, per interviste e approfondimenti di vario genere. Non mancano ovviamente servizi leggeri e gli immancabili scherzi ai vip. Gli inviati de Le Iene Show per la stagione 2020-2021 saranno Andrea Agresti, Niccolò Bello, Cizco, Michele Cordaro, Stefano Corti, Alessandro De Giuseppe, Nicolò De Devitiis, Sebastian Gazzarrini, Giulio Golia, Giulia Innocenzi, Ismaele La Vardera, Alice Martinelli, Antonino Monteleone, Mitch, Alessandro Onnis, Nina Palmieri, Cristiano Pasca, Gaetano Pecoraro, Luigi Pelazza, Alessandro Politi, Roberta Rei, Filippo Roma, Veronica Ruggeri, Alessandro Di Sarno, Silvio Schembri, Niccolò Torielli, Matteo Viviani, Gaston Zama.

Dove vedere il programma in streaming

