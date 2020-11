Le Iene: le anticipazioni e i servizi della puntata del 10 novembre su Italia 1

Le Iene 2020, le anticipazioni e i servizi della puntata del 10 novembre su Italia 1

Questa sera, martedì 10 novembre 2020, va in onda su Italia 1 una nuova puntata de Le Iene, la popolare trasmissione di Italia 1 che da anni intrattiene il pubblico con scherzi, inchieste e approfondimenti. Come da tradizione stasera assisteremo a servizi di vario genere, da quelli più leggeri alle inchieste e gli approfondimenti. Scopriamo insieme le anticipazioni della puntata di oggi, 10 novembre 2020.

Anticipazioni e servizi di stasera

Questa sera vedremo in onda su Italia 1 diversi servizi, tra cui un reportage dall’ospedale di Padova dove si trova Silvano, isolato a causa del Coronavirus e per questo senza più la vicinanza di un familiare. Per lui ci sarà un commovente videomessaggio. E poi il racconto di una cassiera che denuncia: “Siamo allo sbaraglio, rischio di infettarmi”. A Le Iene stasera anche un reportage dagli Usa, dove Joe Biden ha appena vinto le elezioni. Ma non solo. A trionfare è anche Qanon: la setta di cui ha parlato Roberta Rei è riuscita a far eleggere una sua rappresentante nel Parlamento americano.

Spazio poi al consueto e attesissimo scherzo: con la complicità del porno attore Max Felicitas, Sebastian Gazzarini ha organizzato uno scherzo all’ex calciatore Riccardo Ferri, che si troverà senza volerlo in mezzo a film porno, fake taxi e strani set diretti dal figlio Marco. Intanto, mentre 150 milioni di persone stanno entrando in una povertà estrema, Jeff Bezos ha guadagnato 80 miliardi di dollari da inizio pandemia. Un tema che sarà tra i servizi di oggi.

Infine il racconto di una ragazza risultata negativa al Covid ma senza certificati che lo attestino. La sua denuncia: “Ostaggio della burocrazia da 24 giorni, ho già perso quattro colloqui di lavoro”.

Inviati

Punto forte de Le Iene 2020 sono ovviamente i servizi e le inchieste. Tornano dunque gli inviati più amati dal pubblico, per interviste e approfondimenti di vario genere. Non mancano ovviamente servizi leggeri e gli immancabili scherzi ai vip. Gli inviati de Le Iene Show per la stagione 2020-2021 saranno Andrea Agresti, Niccolò Bello, Cizco, Michele Cordaro, Stefano Corti, Alessandro De Giuseppe, Nicolò De Devitiis, Sebastian Gazzarrini, Giulio Golia, Giulia Innocenzi, Ismaele La Vardera, Alice Martinelli, Antonino Monteleone, Mitch, Alessandro Onnis, Nina Palmieri, Cristiano Pasca, Gaetano Pecoraro, Luigi Pelazza, Alessandro Politi, Roberta Rei, Filippo Roma, Veronica Ruggeri, Alessandro Di Sarno, Silvio Schembri, Niccolò Torielli, Matteo Viviani, Gaston Zama.

