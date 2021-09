Le din don – Il tacchino: trama, cast e streaming del film

Questa sera, 12 settembre 2021, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Le din don – Il tacchino, film diretto da Jalil Lespert. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Monsieur de Pontagnac si è innamorato di una donna piuttosto giovane. È Victoire, che lui non sapeva essere la moglie di Vatelin, notaio suo amico. Monsieur de Pontagnac la prende abbastanza bene ma non Victoire, che per indole non è così semplice da gestire: l’innamoramento è diventato oggetto di discussione nella loro cerchia di conoscenti e ha fatto nascere diverse divergenze sulla fedeltà reciproca. Quando poi entrano in ballo anche Rediop, spasimante di Victoire, e Suzy, ex fiamma di Vatelin, la situazione diventa ancora più dura da gestire.

Le din don – Il tacchino: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Le din don – Il tacchino, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori principali:

Holt McCallany

Dany Boon

Alice Pol

Guillaume Gallienne

Laure CalamyH

enri Guybet

Ahmed Sylla

Camille Lellouche

Elisa Ruschke

Streaming e tv

Dove vedere Le din don – Il tacchino in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – domenica 12 settembre 2021 – alle ore 21,15 su Sky Cinema 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma SkyGO.