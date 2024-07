Le cose che non ti ho detto: trama, cast e streaming del film su Rai 3

Stasera, venerdì 5 luglio 2024, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Le cose che non ti ho detto (Hope Gap), film del 2018 diretto da William Nicholson. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nella cittadina costiera di Seaford, nel sud dell’Inghilterra, Edward e Grace sono una coppia sposata da quasi trent’anni. Con il figlio adulto Jamie che vive a Londra e non fa visita troppo spesso, i due coniugi tirano avanti tra silenzi e vecchie abitudini. Grace crede in Dio, raccoglie poesie e vuole parole d’amore; Edward cerca una pace più terrena nella solitudine e nella storia napoleonica. Una mattina a colazione, l’uomo le comunica che il loro matrimonio è finito, e che da un anno ha una nuova compagna. Per Grace è un trauma con cui è impossibile venire a patti, mentre Jamie si trova preso in mezzo tra i due genitori.

Le cose che non ti ho detto: il cast

Abbiamo visto la trama de Le cose che non ti ho detto, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Annette Bening: Grace

Bill Nighy: Edward

Josh O’Connor: Jamie

Aiysha Hart: Jess

Rose Keegan: Receptionist

Nicholas Burns: Gary

Ryan McKen: Dev

Ninette Finch: Headscarf Lady

Nicholas Blane: sacerdote

Sally Rogers: Angela

Derren Litten: amico

Joel MacCormack: venditore computer

Streaming e tv

Dove vedere Le cose che non ti ho detto in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – venerdì 5 luglio 2024 – alle ore 21,20 su Rai 3. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.