Le ali della libertà: trama, cast, trailer e streaming del film su Rete 4

Questa sera, domenica 2 maggio 2021, su Rete 4 va in onda il film Le ali della libertà, film cult del 1994 diretto da Frank Darabont, con Tim Robbins e Morgan Freeman. La storia è tratta dal racconto di Stephen King Rita Hayworth e la redenzione di Shawshank, pubblicato nella raccolta Stagioni diverse. Ma qual è la trama, il cast, il trailer e dove vedere in streaming il film Le ali della libertà? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Trama

Ambientato nel Maine del 1947, il film racconta la storia di Andy Dufrense (Tim Robbins), impiegato come vice-direttore di banca a Portland e condannato a due ergastoli nella prigione di Shawshank, a causa dell’omicidio della moglie e di un campione di golf, suo amante, del quale si proclama innocente.

Nel carcere vive in prima persona la corruzione delle guardie e del direttore Norton (Bob Gunton), sempre pronti ad estorcere favori, coprire crimini e abusare del loro potere.

Anche se cerca di mantenere le distanze dagli altri reclusi, viene preso di mira da un gruppo di prigionieri che lo picchiano ripetutamente. Un giorno, secondo la trama di Le ali della libertà, approfitta di un’occasione in cui si trova e, anche grazie alla sua competenza, convince una guardia in difficoltà economica ad aiutarlo grazie alle sue conoscenza nel campo della finanza; da quel momento per lui le cose cambiano: altre guardie e perfino il direttore, venuti a conoscenza delle abilità di Andy, chiedono la sua consulenza, tanto che si dedicherà a tempo pieno alle pratiche contabili anziché ai lavori forzati.

Fa amicizia con altri detenuti e tra questi conosce Red (Morgan Freeman), un ergastolano esperto di contrabbando in carcere, con cui diventa amico. Proprio a Red, Andy chiede di ottenere un martelletto per intagliare la roccia. Viene anche incaricato di aiutare il vecchio prigioniero Brooks Hatlen (James Whitmore) nella gestione della biblioteca, della quale diventerà responsabile quando ad Hatlen viene concessa, suo malgrado, a causa del troppo tempo passato in carcere e della paura del mondo al di fuori, la libertà condizionata ed uscirà di prigione. Passano molti anni ma Andy non perde la speranza e la passione in tutto quello che fa, nonostante le ingiustizie e le amarezze della vita dietro le sbarre, e prepara pazientemente e in ogni minimo dettaglio la sua fuga verso la libertà.

Le ali della libertà: il cast del film

La pellicola del 1994 è scritta e diretta da Frank Darabont e vede come protagonisti Tim Robbins e Morgan Freeman. Di seguito tutti gli attori del cast e i relativi personaggi interpretati.

Tim Robbins: Andy Dufresne

Morgan Freeman: Ellis Boyd ‘Red’ Redding

Bob Gunton: direttore Samuel Norton

William Sadler: detenuto Heywood

James Whitmore: detenuto Brooks Hatlen

Clancy Brown: capitano Byron Hadley

Gil Bellows: detenuto Tommy Williams

Mark Rolston: detenuto Bogs Diamond

Bill Bolender: detenuto Elmo Blatch

Brian Libby: detenuto Floyd

Joseph Ragno: detenuto Ernie

David Proval: detenuto Snooze

Neil Giuntoli: detenuto Jigger

Larry Brandenburg: detenuto Skeet

Frank Medrano: detenuto grasso

Jeffrey DeMunn: 1946 D.A.

Jude Ciccolella: guardia Mert

Paul McCrane: guardia Trout

Ned Bellamy: guardia Youngblood

Brian Delate: guardia Dekins

Don McManus: guardia Wiley

Brian Brophy: Membro della Commissione per la libertà condizionata del 1967

Gary Lee Davis: Rooster

Neil Summers: Pete

Mack Miles: Tyrell

Dion Anderson: guardia che scopre la fuga di Andy

Curiosità

Si tratta di un vero e proprio film cult che ha fatto la storia del cinema, raccontando la vita in carcere, scandita da crudeli vendette e violenze senza senso, in cui si intreccia l’incredibile esperienza di due uomini in apparenza molto diversi, ma spinti entrambi dall’insaziabile desiderio di libertà e dalla voglia di riscatto. La rivista Empire lo ha inserito al quarto posto tra i cinquecento migliori film della storia, mentre l’American Film Institute lo ha collocato al posto numero 72 nella lista dei migliori cento film americani. Morgan Freeman ha ricevuto una nomination sia agli Oscar che ai Golden Globe come Migliore Attore Protagonista. La sceneggiatura di Le ali della libertà è tratta dal racconto di Stephen King “Rita Hayworth e la redenzione di Shawshank”, pubblicato nella raccolta Stagioni diverse. Nonostante le numerose nomination (7 agli Oscar e 2 ai Golden Globe), il film tornò a casa senza nemmeno un premio.

Trailer

Vediamo il trailer in italiano del film Le ali della Libertà, questa sera – 2 maggio 2021 – su Rete 4.

Streaming e tv

Dove vedere Flight in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – domenica 2 maggio 2021 – alle ore 21,25 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it.