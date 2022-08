L’avvocato del diavolo: trama, cast e streaming del film su Sky Cinema Uno

Questa sera, giovedì 18 agosto 2022, va in onda L’avvocato del diavolo su Sky Cinema Uno. Il film è uscito nel 1997, è un thriller ben noto alla cultura popolare diretto da Taylor Hackford. A renderlo ancor più iconico è il duo protagonista composto da Keanu Reeves e Al Pacino. Scopriamo qual è la trama e chi fa parte del cast.

Trama

Partiamo dalla trama. L’avvocato del diavolo racconta di Kevin Lomax, un giovane avvocato brillante dal futuro radioso nell’albo che lavora in un piccolo paesino della Florida ed è sposato con Mary Ann. Ambizioso, accetta subito la proposta arrivatagli dallo studio legale di New York. Arriva nella grande Mela e tutti lo conoscono per non aver mai perso una causa. Quando incontra il capo dello studio John Milton, gli viene affidato un caso spinoso per metterlo alla prova. La moglie tuttavia ha difficoltà ad ambientarsi nella nuova città e ha disturbi notturni, allucinazioni che la spingono verso la follia. Viene ricoverata in ospedale dove poi si toglie la vita. Kevin è turbato dalla perdita e si dà la colpa per quanto accaduto, maledicendo la sua ambizione e quel trasferimento. Ma la sua sfortuna non finisce qui, perché sua madre ha un segreto da confessargli.

L’avvocato del diavolo: il cast del film

Il cast de L’avvocato del diavolo è ricco di nomi interessanti a partire dai protagonisti. Come già anticipato, infatti, i protagonisti sono Keanu Reeves e Al Pacino. Ecco l’elenco di attori e personaggi:

Keanu Reeves: Kevin Lomax

Al Pacino: John Milton/Satana

Charlize Theron: Mary Ann

Jeffrey Jones: Eddie Barzoon

Judith Ivey: Sig.ra Alice Lomax

Connie Nielsen: Christabella Andreoli

Craig T. Nelson: Alexander Cullen

Tamara Tunie: Sig.ra Jackie Heath

Ruben Santiago-Hudson: Leamon Heath

Debra Monk: Pam Garrety

Vyto Ruginis: Mitch Weaver

Laura Harrington: Sig.ra Melissa Black

Pamela Gray: Sig.ra Diana Barzoon

George Wyner: Meisel

Chris Bauer: Lloyd Gettys

Heather Matarazzo: Barbara

Leo Burmester: procuratore della Florida

Neal Jones: Larry

George O. Gore II: ragazzo ad Harlem

Don King: se stesso

James Saito: Takaori Osumi

Vincent Laresca: ragazzo in metropolitana

Monica Keena: Alessandra Cullen

Paul Benedict: Walter Krasna

Roy Jones Jr.: pugile

Delroy Lindo: Phillipe Moyez

Al D’Amato: se stesso

Streaming e TV

Dove vedere L’avvocato del diavolo in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 18 agosto 2022 – su Sky Cinema Uno (canale 301 di Sky) e ancora meglio su Sky Cinema 4K alle ore 21.15. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma riservata agli abbonati Sky, SkyGo. E ancora in qualsiasi momento on demand su Sky e in streaming su NOW.