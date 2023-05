Chi è Laura Efrikian, l’ex moglie di Gianni Morandi ospite a Oggi è un altro giorno: età, anni, figlia, marito, carriera

Chi è Laura Efrikian, l’ex moglie di Gianni Morandi ospite questo pomeriggio a Oggi è un altro giorno insieme alla figlia Marianna? Si tratta di una nota attrice che è stata sposata con il grande e amatissimo cantante. Classe 1940, è nata a Treviso. Il padre, Angelo Ephrikian, di origine armena, fu violinista, direttore d’orchestra e compositore.

Il 13 luglio 1966 ha sposato Gianni Morandi, con cui ha avuto i figli Serena (nata prematura e vissuta soltanto 9 ore), Marianna e Marco che l’hanno resa nonna di cinque nipoti (due di Marianna avuti con Biagio Antonacci e tre di Marco). Il matrimonio con Morandi si è interrotto nel 1979: “Dopo l’amore nacque una grande amicizia, che è come l’amore ma meno coinvolgente”.

Nel 2004 Morandi si è sposato con Anna Dan. La Efrikian ha invece intrapreso una relazione a distanza con un italiano che viveva in Kenya: “Non ho mai avuto l’obiettivo di ricostruire un’altra famiglia. Sono stata legata per alcuni anni a un uomo. Il caso vuole che sia coetaneo di Gianni”, ha raccontato al Corriere della Sera. E ha aggiunto: “Una storia interessante che ha funzionato, forse anche per la distanza. Io a Roma, lui in Africa. Era bello rivedersi e rimanere assieme per lunghi periodi. Alla fine però la relazione sentimentale si è chiusa”.

Parlando della storia d’amore con Gianni Morandi ha aggiunto: “Il nostro amore è finito quando non c’era più l’enorme sentimento di appartenenza e così è diventato invivibile. Si dice che il primo amore non si scorda mai e a me è successo a vent’anni. Quest’amore lo ricordo così perché è stato così, non sarebbe potuto durare di più. È stato fantastico e lo abbiamo vissuto con grandissimo entusiasmo, come dei ragazzi anche più giovani della nostra età”.

Carriera

Dagli esordi come annunciatrice di Rai Milano, Laura Efrikian ha condotto Canzonissima e il Festival di Sanremo nel 1962. Ha poi intrapreso una carriera nel cinema in film come Ercole alla conquista di Atlantide, La cittadella e David Copperfield. Negli anni 2000 finisce su piccolo schermo, prendendo parte ad alcune serie TV molto amate come: Don Luca e Il morso del serpente. Laura Efrikian si allontana dalla sua carriera televisiva negli anni ’70.