Laura Chiatti e Marco Bocci, la loro storia d’amore: il matrimonio e i figli. Ospiti a Domenica In

Laura Chiatti e Marco Bocci sono due attori molto amati e una coppia celebre dello spettacolo italiano, e saranno ospiti questo pomeriggio a Domenica In. La loro relazione è nata nel 2013 dopo un lungo corteggiamento telefonico. In passato ci sono state voci di una possibile rottura della coppia, ma le cose sembrano essere rientrate. “Ci siamo sposati dopo due mesi e sono passati sei anni. È proprio vero, le mosse più azzeccate sono sempre le più folli”, scriveva tempo fa l’attore.

Laura Chiatti e Marco Bocci hanno due figli, Enea e Pablo, e vivono in una villa nel cuore dell’Umbria. Il loro amore è nato quasi per caso. Galeotta fu una telefonata (di lui), fatta per sbaglio 14 anni dopo il loro primissimo incontro sul set di uno spot. “Un giorno mi telefonò ma fece finta di sbagliare numero – ha raccontato qualche anno fa l’attrice a Domenica In -. Lui dice che fu uno sbaglio ma non ci credo, e da lì abbiamo iniziato a scriverci dei messaggi. Ci siamo visti dopo quattro mesi, è stato un lungo corteggiamento telefonico”.

“Ho sempre detto che mi era partita una chiamata – ha svelato poi Bocci nel 2019 sempre a Domenica In -. In realtà quella chiamata è partita perché voleva partire”. Il 6 dicembre 2013 è il giorno del primo bacio tra Chiatti e Bocci. I due hanno avuto altre storie prima di conoscersi: lui nel 2013 ha avuto una storia con Emma Marrone, conosciuta durante il serale della dodicesima edizione di Amici, mentre lei – dopo aver frequentato Silvio Muccino nel 2006 – è stata accanto al modello e attore Francesco Arca, con il quale ha convissuto a Perugia fino al 2009, e al cestista Davide Lamma.

“Pensavo ai bambini ma il matrimonio non mi interessava, invece Laura mi ha fatto ricredere, da subito ho sentito il desiderio di sposarla. L’amore toglie i diaframmi della razionalità e d’istinto fai le cose che non pensavi avresti mai fatto, ma che sono quelle giuste per te – ha raccontato l’attore a Vanity Fair -. Avevo avuto le mie storie e convivenze saltuarie, ma non avevo mai preso la mia roba per andare a vivere con una persona. Poi arriva la “botta” e fai in una settimana quello che non hai mai fatto per nessuna”.

Laura Chiatti e Marco Bocci si sono sposati a Perugia nella Basilica di San Pietro il 5 luglio 2014, pochi mesi dopo aver ufficializzato il loro fidanzamento: “Sposarmi è stata la mia pazzia più grande – ha rivelato l’attrice al Corriere -. L’abbiamo deciso solo dopo due settimane che ci conoscevamo. È una follia perché decidi in un determinato momento di condividere la tua vita con una persona, ti affidi a quella persona in quel momento, quindi è chiaramente anche un atto di fede. Speri che sia così per tutta la vita, ma è una speranza, non lo puoi sapere”.

Come detto i due attori hanno due figli: il 22 gennaio 2015 è nato Enea. In seguito, nel giro di poco più di un anno – l’8 luglio 2016 -, la coppia ha dato il benvenuto ad un altro bambino, Pablo. “Quando metti al mondo un figlio capisci per la prima volta che cos’è l’amore. Pensi: ah, ma allora è questo che aspettavo da sempre. Passiamo anni a cercare l’uomo o la donna della vita, non sapendo che solo un figlio ti porterà quell’amore che ti stacca la pelle”, ha raccontato Laura Chiatti.