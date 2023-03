Last Vegas: trama, cast e streaming del film con Robert De Niro e Morgan Freeman

Questa sera, mercoledì 1 marzo 2022, alle ore 21.15 su Sky Cinema Uno va in onda il film Last Vegas, pellicola del 2013 diretta da Jon Turteltaub con protagonisti Michael Douglas, Robert De Niro, Morgan Freeman e Kevin Kline. Ma qual è la trama, il cast e dove vedere in streaming il film Last Vegas? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Trama

Il film racconta la storia di quattro amici di vecchia data, Billy (Michael Douglas), Paddy (Robert De Niro), Archie (Morgan Freeman) e Sam (Kevin Kline). Lo scapolo del gruppo, Billy, sta per sposarsi finalmente con la sua compagna, diversi anni più giovane di lui, e in occasione del suo addio al celibato, i quattro decidono di partire per Las Vegas, intenzionati a rivivere i loro giorni di gloria, dimenticandosi della loro vera età.

Poco dopo il loro arrivo, il gruppo di amici si renderà conto che la Città del Peccato è molto diversa da come la ricordavano ed è cambiata in questi ultimi decenni. La loro amicizia sarà messa a dura prova. Dopo un iniziale smarrimento, i quattro torneranno a fare da padroni a Las Vegas, ma il viaggio porterà a galla alcuni vecchi rancori, che metteranno a dura prova la loro storica amicizia.

Last Vegas: il cast del film

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast del film Last Vegas? Protagonisti molti attori celebri come Michael Douglas, Robert De Niro, Morgan Freeman e Kevin Kline. Di seguito tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Michael Douglas: Billy Garson

Robert De Niro: Paddy Colson

Morgan Freeman: Archie Clayton

Kevin Kline: Sam Harris

Mary Steenburgen: Diana Boyle

Jerry Ferrara: Todd

Romany Malco: Lonnie

Roger Bart: Maurice / Madonna

Michael Ealy: Ezra Clayton

Bre Blair: Lisa

Joanna Gleason: Miriam

Weronika Rosati: Veronica

Redfoo: se stesso

50 Cent: se stesso

Andrea Moore: Futura sposa

April Billingsley: damigella d’onore

Olivia Stuck: Sophie

Edward Edwards: Alan

Elliott Street: reverendo

Michael Beasley: capo buttafuori

Polly Craig: istruttrice di acquagym

Streaming e tv

Dove vedere Last Vegas in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 1 marzo 2023 – su Sky Cinema Uno (canale 301 di Sky) alle ore 21.15. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma riservata agli abbonati Sky, SkyGo. E ancora in qualsiasi momento on demand su Sky e in streaming su NOW.