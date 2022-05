Last Knights: trama, cast e streaming del film

Questa sera, giovedì 19 maggio 2022, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda Last Knights, film del 2015 diretto da Kazuaki Kiriya, ispirato e basato sulla vera storia dei quarantasette ronin. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Bartok, un vecchio nobile moresco, veglia sul suo piccolo regno, parte di in un grande impero. A proteggere il clan di Bartok è il comandante Raiden insieme ai suoi soldati. Bartok, senza eredi maschi, decide di scegliere Raiden come erede, donandogli una spada. L’impero è corrotto e il ministro, Geza Mott, braccio destro dell’Imperatore, umilia Bartok picchiandolo con un bastone per non aver fornito una tangente adeguata ed in seguito lo mette sotto processo accusandolo apertamente di disprezzare l’impero e di avere attentato alla sua vita. Con l’inganno Geza Mott riesce a convincere l’Imperatore a far condannare a morte Bartok e, dopo che Raiden cerca di opporsi, ordina a quest’ultimo di eseguire la sentenza nei confronti del proprio signore: in caso contrario la moglie e la figlia di Bartok subiranno la stessa sorte. Costretto dagli eventi e spinto dallo stesso Bartok a commettere l’esecuzione, Raiden decapita il suo padrone; in seguito scioglie l’esercito e libera da ogni impegno i suoi commilitoni, gettandosi in un alcolismo autodistruttivo. Geza è convinto che Raiden potrebbe vendicarsi e chiede al mercenario più fedele, Ito, di seguire Raiden per assicurarsi che non ci sia alcuna possibilità di vendetta. Un anno dopo, ognuno dei nobili soldati ha trovato un nuovo impiego nella capitale, mentre Raiden è solo un pallido ritratto dell’uomo che era un tempo. La moglie di Raiden, Naomi, non potendo più sopportare di vedere suo marito in quello stato, soprattutto dopo che egli ha venduto la spada donata da Bartok per pagarsi da bere, minaccia di lasciarlo. Quando la figlia di Bartok è offerta a Raiden in un bordello, egli non mostra interesse per lei e la lascia lì. Geza infine abbassa la guardia e smette di far pedinare Raiden non ritenendolo più pericoloso.

Last Knights: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Last Knights, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Clive Owen: Raiden

Morgan Freeman: Bartok

Cliff Curtis: Cortez

Aksel Hennie: Geza Mott

Peyman Moaadi: Imperatore

Ayelet Zurer: Naomi

Shohreh Aghdashloo: Maria

Ahn Sung-ki: Auguste

Dave Legeno: Olaf

Tsuyoshi Ihara: Ito

Park Si-yeon: Hannah

Giorgio Caputo: Slim Tully

James Babson: Fat Jim

Streaming e tv

Dove vedere Last Knights in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – giovedì 19 maggio 2022 – alle ore 21,15 su Sky Cinema 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma SkyGo.